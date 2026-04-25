Bên trong trường học có 5 cổng độc đáo ở Hà Nội

Trường Marie Curie ( Hà Nội ) là trường phổ thông có nhiều cấp học, được thành lập từ năm 1992, bởi nhà giáo Nguyễn Xuân Khang. Hiện tại, trường có 4 cơ sở ở ba phường Từ Liêm, Kiến Hưng và Việt Hưng. Trong đó, Việt Hưng là cơ sở mới nhất đi vào hoạt động từ năm học 2024-2025, có diện tích lên tới 3 ha.

Trước khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ sở Việt Hưng thuộc quận Long Biên. Chính vì vậy, năm chiếc cổng được đặt ở vị trí khác nhau xung quanh trường đều bắt đầu bằng chữ "Long", gắn liền với quận Long Biên. Cổng Thăng Long và cổng Hạ Long thuộc khu A, nằm trên phố Ngô Huy Quỳnh. Cổng Hàm Long và cổng Long Vĩ thuộc khu B, nằm trên phố Ngô Viết Thụ. Giữa khu A và khu B là cổng Long Biên, nằm trên phố Đoàn Văn Minh.

Nhà trường đặt tên các cổng như vậy bởi Long Biên được xem là nơi hội tụ linh vật rồng thiêng, có đầu rồng (Hàm Long) và đuôi rồng (Long Vĩ), nơi rồng bay lên (Thăng Long) và hạ xuống (Hạ Long). Tên cổng có ý nghĩa sâu sắc, gợi cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, bức tường nghệ thuật nối 2 cổng Thăng Long và Hạ Long dài 200 m, mô phỏng theo kích thước thực tế của cây cầu Long Biên, tái hiện một biểu tượng kiến trúc lịch sử của Hà Nội.

Dù mới đi vào hoạt động, song cơ sở Việt Hưng đã nhanh chóng khẳng định là môi trường học tập lý tưởng với không gian xanh mát và thoáng đãng, được thiết kế để đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập và phát triển toàn diện của học sinh. Trường gồm 2 khu riêng biệt là mầm non và tiểu học (khu B); THCS và THPT (khu A) với 8 tòa giảng đường 5 tầng.

Sự khác biệt của cơ sở Việt Hưng so với các thiết kế trước đây chính là mái dốc ở các tòa học. Theo lý giải của kiến trúc sư trưởng Lê Duy Khoa, với quy mô rộng và khối nhà chỉ cao 5 tầng, mái dốc sẽ tạo điểm nhấn thị giác, hài hòa với tổng thể kiến trúc. Bên cạnh đó, ở các công trình thấp tầng như trường học, mái dốc mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi hơn so với mái bằng. Các mái còn được khoét hốc để trồng cây, mang lại cảm giác xanh mát, thoáng đãng hơn khi nhìn từ xa.

Tòa hiệu bộ 16 tầng tại khu A là trung tâm hành chính, nơi tập trung các phòng ban điều hành mọi hoạt động của trường. Đây được xem như công trình biểu tượng của cơ sở. Điểm nhấn của tòa nhà là khoảng thông tầng kéo dài từ tầng 16 xuống tầng 4, được trồng rất nhiều cây xanh. Phần lõi quay về hướng Tây vừa chắn nắng, vừa tạo cảm giác xanh mát.

Cơ sở Việt Hưng đào tạo học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, bám sát chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT, kết hợp với chương trình tiếng Anh quốc tế. Sĩ số mỗi lớp khoảng 25-36 học sinh/lớp, tùy cấp học. Các phòng học đều được trang bị bảng tương tác, máy chiếu, hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo tiêu chuẩn, cùng bàn ghế thiết kế phù hợp theo lứa tuổi.

Ngoài các phòng học văn hóa, trường còn có hệ thống phòng chức năng như phòng thí nghiệm, thực hành, phòng nghệ thuật... được thiết kế riêng biệt, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức và kỹ năng.

Trường có tới 5 phòng chức năng dành riêng cho môn Khoa học tự nhiên, trang bị theo đặc thù lĩnh vực. Ví dụ, phòng Sinh học có hệ thống nước và dụng cụ quan sát sinh vật; phòng Vật lý, Hóa học được trang bị đường điện tại các bàn cùng các mô hình, dụng cụ thực hành.

Hoạt động học được thiết kế linh hoạt, tăng cường trải nghiệm, khuyến khích học sinh tạo ra sản phẩm thực hành theo từng chủ đề. Các em được tự tay làm tên lửa từ vỏ chai, quan sát quá trình sinh trưởng của cây, lắp ráp các mô hình đơn giản hay thực hiện thí nghiệm theo nhóm. Thông qua những trải nghiệm này, bài học không còn dừng ở lý thuyết mà trở nên trực quan, gần gũi hơn. Học sinh vừa rèn kỹ năng làm việc nhóm, tư duy khoa học, vừa hình thành thói quen chủ động khám phá và giải quyết vấn đề.

Dù có tới 4 cơ sở, song Việt Hưng là cơ sở duy nhất trong hệ thống có bậc mầm non. Phòng học nhiều ánh sáng, nội thất phù hợp với trẻ nhỏ, kết hợp các góc học - chơi linh hoạt, tạo điều kiện để các em phát triển cả về thể chất, cảm xúc và kỹ năng xã hội.

Học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS được tổ chức bán trú: Học tập, ăn, ngủ, hoạt động văn hoá, thể thao từ sáng đến chiều. Trong khi đó, học sinh THPT sẽ chỉ học buổi sáng, nên không có bữa trưa bắt buộc. Nhà trường sẽ cung cấp bữa ăn trưa và điểm tâm sáng, chiều. Tại nhà ăn, khâu kiểm duyệt thực phẩm, chế biến luôn được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn cho mỗi bữa ăn gồm cơm, hai món mặn, canh, rau và đồ tráng miệng. Để đổi món, nhà bếp sẽ luân phiên chế biến các loại thực phẩm như thịt lợn, gà, bò, cá, hải sản...

Nhà ăn cũng được chia thành các khu riêng cho từng cấp học, phục vụ tối đa khoảng 3.900 học sinh. Dù là bậc mầm non hay tiểu học, trẻ không ăn tại lớp mà dùng bữa tại khu vực riêng, có bàn ghế, dụng cụ ăn uống phù hợp với lứa tuổi. Các thầy cô luôn hỗ trợ, đảm bảo nề nếp và an toàn cho học trò.

Khi tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, các học sinh ùa xuống nhà ăn. Khác với các anh chị THCS, học sinh mầm non, tiểu học sẽ xếp hàng điểm danh. Đỗ Linh An (ở giữa), học sinh lớp 6, nói rất thích đồ ăn ở trường bởi đồ ăn phong phú, ngon miệng. Mỗi ngày đi học, An và các bạn đều mong đến giờ nghỉ trưa. Đặc biệt vào thứ sáu, thực đơn thường có những món “đổi vị” nên càng được mong chờ.

Ngoài kiến thức văn hóa, nhà trường chú trọng đặc biệt về giáo dục nhân cách, bồi dưỡng năng lực trí tuệ, rèn luyện kỹ năng sống và chăm sóc sức khoẻ học sinh. Do đó, cơ sở Việt Hưng có tới hai nhà thể chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng các phòng nghệ thuật, bể bơi bốn mùa, ba sân bóng đá, hai sân bóng rổ, bóng ném… Các tiết thể dục, hoạt động thể thao được tổ chức thường xuyên, kết hợp giữa chương trình chính khóa và câu lạc bộ ngoại khóa.

Thư viện của trường được thiết kế hai tầng với tổng diện tích khoảng 900 m2. Trong đó, tầng 1 được bố trí theo mô hình giá sách mở, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và chủ động lựa chọn tài liệu.

Giá sách được chia theo thể loại như văn học nước ngoài, văn học Việt Nam, lịch sử, địa lý, sách giáo khoa... Khu vực đọc, khu vực trả sách vận hành tại chỗ, tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng thư viện. Trong khi đó, tầng 2 là không gian đọc yên tĩnh, phù hợp với học sinh có nhu cầu tập trung cao như nghiên cứu, tự học...

Hiện nay, thư viện có khoảng hơn 5.000 tài liệu đa dạng về nội dung và thể loại, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của học sinh. Điểm nhấn của thư viện là kệ bậc thang, nơi thang trưng bày đầu sách hot đang được yêu thích và ấn phẩm của nhà trường. Không gian được lắp đặt hệ thống quạt, điều hòa, ánh sáng đạt chuẩn, bố trí cây xanh tạo môi trường đọc thoải mái.

Hội trường được thiết kế theo mô hình nhà hát với sức chứa 450 chỗ ngồi; gồm sân khấu, khán phòng có đường dốc. Hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt cho các chương trình biểu diễn và thuyết trình. Đây cũng chính là nơi các "MC-er" tổ chức và tham gia các sự kiện lớn như gala, hội diễn văn nghệ.

Nếu lớp học mang đến sự tiện nghi thì những không gian bên ngoài lại đem tới nhiều cảm xúc. Mỗi góc sân, khoảng trời trong trường đều phủ sắc xanh của cây cỏ, từ cây lộc vừng cây sưa, ban tím đến phượng, cọ, dương xỉ, mẫu đơn... Mỗi loại cây được trồng lại chứa các thông điệp, bài học riêng. Trong đó, tre xuất hiện nhiều nhất trong khuôn viên trường. Đây là biểu tượng quen thuộc của văn hóa và đời sống Việt. Cây tre gắn với sức sống bền bỉ, dẻo dai và tinh thần đoàn kết, được trồng như một cách gửi gắm những giá trị ấy tới học sinh.

Sau giờ học, nhiều học sinh chọn ngồi lại dưới tán cây, trò chuyện, đọc sách hay đơn giản là nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nguyễn Ngọc Khánh Linh cho biết không gian thoáng đãng, yên tĩnh giúp việc trao đổi bài vở trở nên dễ chịu hơn, các ý tưởng cũng vì thế mà “mở” ra nhanh hơn so với khi ngồi trong lớp.

