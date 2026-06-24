Đại học Kinh tế TP.HCM tăng 200 bậc trên bảng xếp hạng quốc tế

17 đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng phát triển bền vững THE 2026, nhiều trường tăng hàng trăm bậc và không có đại diện nào tụt hạng so với năm trước.

Sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM. Ảnh: UEH.

Ngày 24/6, Times Higher Education công bố bảng xếp hạng Sustainability Impact Rankings 2026 nhằm đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học đối với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, từ giáo dục chất lượng, bình đẳng giới, giảm bất bình đẳng đến hành động vì khí hậu và phát triển quan hệ đối tác.

Năm nay, bảng xếp hạng ghi nhận 1.646 trường đại học đến từ 116 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đánh giá. Việt Nam có 17 đại diện góp mặt, tăng một trường so với năm 2025. Trong số này, 10 trường cải thiện thứ hạng, 4 trường giữ nguyên vị trí và 3 trường lần đầu được xếp hạng.

Nhiều đại học Việt Nam tăng hạng

Đáng chú ý, Đại học Kinh tế TP.HCM trở lại vị trí dẫn đầu Việt Nam. Sau ba năm không dẫn đầu trong nhóm các trường Việt Nam, trường đã tăng khoảng 200 bậc để vươn lên nhóm 101-200 thế giới, trở thành đại diện có thứ hạng cao nhất trong số 17 trường được xếp hạng.

Theo sau là trường Đại học FPT và trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cùng tăng hơn 100 bậc, từ nhóm 301-400 lên nhóm 201-300. trường Đại học Duy Tân cũng tăng từ nhóm 401-600 lên 301-400. Trong khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân giữ nguyên vị trí trong nhóm 301-400.

Trường có bước tiến mạnh nhất năm nay là trường Đại học Phenikaa. Từ nhóm 1.001-1.500 năm ngoái, trường vươn lên nhóm 401-600. Trường Đại học Lạc Hồng cũng gây chú ý khi nhảy từ nhóm 1.501+ lên nhóm 801-1.000.

Ngoài ra, trường Đại học Văn Lang, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Nam Cần Thơ và trường Đại học Đông Á đều ghi nhận mức cải thiện đáng kể so với năm trước.

Bên cạnh các trường thăng hạng, năm nay còn xuất hiện ba gương mặt mới gồm Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM và trường Đại học Phương Đông. Trong đó, Đại học Đà Nẵng có màn ra mắt ấn tượng nhất khi được xếp trong nhóm 401-600. Trường Đại học Việt Đức cũng trở lại bảng xếp hạng sau một năm vắng mặt, đứng ở nhóm 1.001-1.500.

Ở chiều ngược lại, ba cơ sở giáo dục từng có tên trong bảng xếp hạng năm ngoái là Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Thương mại và Đại học Huế không xuất hiện trong danh sách năm nay.

Thứ hạng các đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng phát triển bền vững THE năm 2025 và 2026 như sau:

STT Tên trường Xếp hạng 2025 Xếp hạng 2026 1 Đại học Kinh tế TP.HCM 301-400 101-200 2 Trường Đại học FPT 301-400 201-300 3 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 301-400 201-300 4 Trường Đại học Duy Tân 401-600 301-400 5 Đại học Kinh tế Quốc dân 301-400 301-400 6 Trường Đại học Phenikaa 1.001-1.500 401-600 7 Đại học Đà Nẵng Không xếp hạng 401-600 8 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 401-600 401-600 9 Trường Đại học Văn Lang 601-800 401-600 10 Đại học Quốc gia Hà Nội 801-1.000 601-800 11 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Không xếp hạng 801-1.000 12 Trường Đại học Lạc Hồng 1.501+ 801-1.000 13 Trường Đại học Nam Cần Thơ 1.001-1.500 801-1.000 14 Trường Đại học Đông Á 1.501+ 1.001-1.500 15 Trường Đại học Mở TP.HCM 1.001-1.500 1.001-1.500 16 Trường Đại học Phương Đông Không xếp hạng 1.001-1.500 17 Trường Đại học Việt Đức Không xếp hạng 1.001-1.500

Khoảng cách giữa các quốc gia đang dần thu hẹp

Trên phạm vi toàn cầu, bảng xếp hạng năm 2026 cho thấy các trường thuộc nhóm quốc gia giàu có vẫn chiếm ưu thế, song khoảng cách với các nước thu nhập trung bình và thấp đang dần được thu hẹp.

Dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay là Đại học Manchester (Vương quốc Anh). Trường này đã chấm dứt chuỗi bốn năm liên tiếp giữ vị trí số một của Đại học Western Sydney (Australia). Trước đó, Manchester từng đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2021.

Đại học Manchester dẫn đầu bảng xếp hạng 2026. Ảnh: Jill jennings.

Xếp thứ hai là Đại học Griffith (Australia), trong khi Western Sydney lùi xuống vị trí thứ ba. Top 10 còn có sự góp mặt của các đại diện đến từ Canada, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Pháp.

Đáng chú ý, trong nhóm 10 trường dẫn đầu thế giới, chỉ có hai đại học của Malaysia thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu tích cực so với năm trước.

Dữ liệu của THE cho thấy các quốc gia thu nhập cao hiện chiếm 34 vị trí trong top 50, giảm so với 39 trường của năm 2025. Trong khi đó, số trường thuộc nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp lọt top 50 đã tăng gấp đôi, từ 2 lên 4.

Giáo sư Futao Huang tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Đại học thuộc Đại học Hiroshima (Nhật Bản), nhận định xu hướng này phản ánh quá trình tái cân bằng dần năng lực học thuật trên phạm vi toàn cầu.

Theo ông, các hệ thống giáo dục đại học ở nhóm nước phát triển vẫn giữ lợi thế đáng kể, nhưng khoảng cách đang thu hẹp khi nhiều quốc gia khác tăng cường đầu tư chiến lược cho giáo dục và nghiên cứu.

Một trong những chỉ dấu rõ nhất là số trường thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao trong top 200 đã tăng từ 34 lên 38 trường chỉ sau một năm.

"Kết quả này phản ánh hiệu quả của những khoản đầu tư chính sách được duy trì trong thời gian dài, sự gắn kết giữa chiến lược phát triển với các Mục tiêu Phát triển Bền vững, cùng vai trò của nhà nước. Malaysia là ví dụ điển hình cho thấy nguồn lực đầu tư có trọng tâm, chiến lược quốc tế hóa và cơ chế quản trị có thể tạo ra những tác động rõ rệt đối với các mục tiêu phát triển bền vững", ông nói.