'Mưa' điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT

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Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hoài Bảo.
Theo dữ liệu điểm thi Bộ GD&ĐT công bố ngày 1/7, với 12 môn thi tốt nghiệp THPT, số bài thi đạt điểm tuyệt đối là hơn 7.800, giảm hơn 3.000 so với năm 2025.
Trong đó, môn Toán có tới 4.208 bài thi đạt 10, tăng mạnh so với năm trước - gấp 8,2 lần. Tiếp đến là môn Lịch sử với 2.465 điểm 10, tăng gần 1.000 so với năm trước.
Môn Ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm 10, trong khi môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật có 2, giảm mạnh so với mức 145 điểm 10 ở năm trước. Tương tự với môn Vật lý, chỉ có 189 thí sinh đạt 10 điểm, trong khi năm ngoái lên tới 3.929.
Số điểm 10 môn Địa lý cũng giảm sốc, năm ngoái là 6.907, trong khi năm nay chỉ 56 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.
|Số lượng bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10 năm 2026
|Nhãn
|Ngữ văn
|Toán
|Vật lý
|Hóa học
|Sinh học
|Lịch sử
|Địa lý
|Tiếng Anh
|Công nghệ - Công nghiệp
|Công nghệ - Nông nghiệp
|Tin học
|Giáo dục Kinh tế và pháp luật
|Năm 2025
|0
|513
|3929
|625
|82
|1518
|6907
|141
|4
|101
|60
|1451
|Năm 2026
|0
|4208
|189
|412
|129
|2465
|56
|311
|40
|44
|25
|2
Trong khi đó, cả nước có 617 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Môn Toán có nhiều thí sinh bị điểm liệt nhất, sau đó là môn Văn với 157 em, tăng 70.
|Số bài thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt năm 2026
|Nhãn
|Ngữ văn
|Toán
|Vật lý
|Hóa học
|Sinh học
|Lịch sử
|Địa lý
|Tiếng Anh
|Công nghệ - Công nghiệp
|Công nghệ - Nông nghiệp
|Giáo dục kinh tế và pháp luật
|Tin học
|Năm 2025
|87
|777
|3
|8
|1
|13
|19
|28
|0
|0
|0
|0
|Năm 2026
|157
|253
|10
|12
|0
|7
|102
|61
|0
|0
|15
|0
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).
Sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.
Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.
Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.
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