Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hoài Bảo.
Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT theo hai cách.
Cách thứ nhất, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GD&ĐT.
Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
Cách thứ hai, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua trang thông tin của 34 Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố.
Bước 1: Truy cập vào trang thông tin của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
Mã tỉnh
Tỉnh/thành phố
Đường link tra cứu
01
TP Hà Nội
04
Cao Bằng
08
Tuyên Quang
11
Điện Biên
12
Lai Châu
14
Sơn La
15
Lào Cai
19
Thái Nguyên
20
Lạng Sơn
22
Quảng Ninh
24
Bắc Ninh
25
Phú Thọ
31
TP Hải Phòng
33
Hưng Yên
37
Ninh Bình
38
Thanh Hóa
40
Nghệ An
42
Hà Tĩnh
44
Quảng Trị
46
TP Huế
48
TP Đà Nẵng
51
Quảng Ngãi
52
Gia Lai
56
Khánh Hòa
66
Đắk Lắk
68
Lâm Đồng
75
TP Đồng Nai
79
TP.HCM
80
Tây Ninh
82
Đồng Tháp
86
Vĩnh Long
91
An Giang
92
TP Cần Thơ
https://diemthithpt.ctu.edu.vn; thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn
96
Cà Mau
Cùng với điểm thi, Bộ GD&ĐT cũng công bố phổ điểm 12 môn thi. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh tự dự đoán điểm chuẩn các ngành, trường mà mình quan tâm, cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh.
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