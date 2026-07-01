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Giáo dục

Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

  • Thứ tư, 1/7/2026 08:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đúng 8h ngày 1/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh.

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Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT theo hai cách.

Cách thứ nhất, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Cách thứ hai, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua trang thông tin của 34 Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố.

Bước 1: Truy cập vào trang thông tin của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Mã tỉnh

Tỉnh/thành phố

Đường link tra cứu

01

TP Hà Nội

https://tracuu.hanoi.edu.vn/

04

Cao Bằng

https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/

08

Tuyên Quang

https://diemthi.tuyenquang.edu.vn/

11

Điện Biên

https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/

12

Lai Châu

http://diemthithpt.laichau.edu.vn

14

Sơn La

https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn

15

Lào Cai

http://diemthi.laocai.edu.vn

19

Thái Nguyên

https://diemthi.thainguyen.edu.vn

20

Lạng Sơn

http://tracuudiem.langson.edu.vn

22

Quảng Ninh

https://diemthi.quangninh.edu.vn/

24

Bắc Ninh

http://diemthi.bacninh.edu.vn

25

Phú Thọ

https://tracuudiem.phutho.edu.vn/

31

TP Hải Phòng

http://diemthithpt.haiphong.gov.vn/

33

Hưng Yên

http://diemthi.hungyen.edu.vn/

37

Ninh Bình

https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/

38

Thanh Hóa

http://thitn.thanhhoa.edu.vn

40

Nghệ An

https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi

42

Hà Tĩnh

http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/

44

Quảng Trị

https://diemthi.quangtri.edu.vn/

46

TP Huế

http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/

48

TP Đà Nẵng

tracuudiem.danang.edu.vntracuudiem.danang.gov.vn

51

Quảng Ngãi

https://diemthi.quangngai.edu.vn

52

Gia Lai

diemthi.gialai.edu.vn:8080

56

Khánh Hòa

http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/

66

Đắk Lắk

https://diemthi.daklak.edu.vn/

68

Lâm Đồng

https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/

75

TP Đồng Nai

https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/

79

TP.HCM

diemthi.hcm.edu.vn

80

Tây Ninh

https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn

82

Đồng Tháp

http://tracuudiem.dongthap.edu.vn

86

Vĩnh Long

http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/

91

An Giang

https://tracuu.angiang.edu.vn/

92

TP Cần Thơ

https://diemthithpt.ctu.edu.vn; thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn

96

Cà Mau

http://diemthithpt.camau.edu.vn/

Cùng với điểm thi, Bộ GD&ĐT cũng công bố phổ điểm 12 môn thi. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh tự dự đoán điểm chuẩn các ngành, trường mà mình quan tâm, cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh.

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