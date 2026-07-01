Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Đúng 8h ngày 1/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT theo hai cách.

Cách thứ nhất, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Cách thứ hai, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua trang thông tin của 34 Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố.

Bước 1: Truy cập vào trang thông tin của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Mã tỉnh Tỉnh/thành phố Đường link tra cứu 01 TP Hà Nội https://tracuu.hanoi.edu.vn/ 04 Cao Bằng https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/ 08 Tuyên Quang https://diemthi.tuyenquang.edu.vn/ 11 Điện Biên https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/ 12 Lai Châu http://diemthithpt.laichau.edu.vn 14 Sơn La https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn 15 Lào Cai http://diemthi.laocai.edu.vn 19 Thái Nguyên https://diemthi.thainguyen.edu.vn 20 Lạng Sơn http://tracuudiem.langson.edu.vn 22 Quảng Ninh https://diemthi.quangninh.edu.vn/ 24 Bắc Ninh http://diemthi.bacninh.edu.vn 25 Phú Thọ https://tracuudiem.phutho.edu.vn/ 31 TP Hải Phòng http://diemthithpt.haiphong.gov.vn/ 33 Hưng Yên http://diemthi.hungyen.edu.vn/ 37 Ninh Bình https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/ 38 Thanh Hóa http://thitn.thanhhoa.edu.vn 40 Nghệ An https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi 42 Hà Tĩnh http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/ 44 Quảng Trị https://diemthi.quangtri.edu.vn/ 46 TP Huế http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/ 48 TP Đà Nẵng tracuudiem.danang.edu.vntracuudiem.danang.gov.vn 51 Quảng Ngãi https://diemthi.quangngai.edu.vn 52 Gia Lai diemthi.gialai.edu.vn:8080 56 Khánh Hòa http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ 66 Đắk Lắk https://diemthi.daklak.edu.vn/ 68 Lâm Đồng https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/ 75 TP Đồng Nai https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/ 79 TP.HCM diemthi.hcm.edu.vn 80 Tây Ninh https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn 82 Đồng Tháp http://tracuudiem.dongthap.edu.vn 86 Vĩnh Long http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/ 91 An Giang https://tracuu.angiang.edu.vn/ 92 TP Cần Thơ https://diemthithpt.ctu.edu.vn; thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn 96 Cà Mau http://diemthithpt.camau.edu.vn/

Cùng với điểm thi, Bộ GD&ĐT cũng công bố phổ điểm 12 môn thi. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh tự dự đoán điểm chuẩn các ngành, trường mà mình quan tâm, cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh.