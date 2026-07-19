Loạt trường đại học cảnh báo lừa đảo tuyển sinh

Trong giai đoạn tuyển sinh năm 2026, các trường đại học đăng tải cảnh báo, nhắc nhở thí sinh, phụ huynh cẩn trọng với loạt chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Nhiều trường đại học trên cả nước đồng loạt phát cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tuyển sinh, từ giả mạo giấy báo nhập học, mạo danh cán bộ tuyển sinh đến lập website, hội nhóm mạng xã hội để chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân của thí sinh.

Cụ thể, Phòng Công tác sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết cơ quan công an đã ghi nhận tình trạng các đối tượng giả mạo giấy báo nhập học và thông tin tuyển sinh nhằm lừa đảo thí sinh.

Các đối tượng này phát hành giấy báo nhập học giả với nhiều thông tin sai lệch như tên trường, cơ quan chủ quản, chức danh người ký hoặc địa chỉ. Đồng thời, chúng lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục trực tuyến và yêu cầu chuyển khoảng 8 triệu đồng học phí thông qua các website trung gian hoặc đường link không chính thức.

Không chỉ gây thiệt hại về tài chính, các đối tượng còn cung cấp thông tin sai về quy trình tuyển sinh, khiến thí sinh có nguy cơ bỏ lỡ thời hạn đăng ký, nộp lệ phí hoặc xác nhận nhập học.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên khuyến cáo thí sinh và phụ huynh tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các văn bản hoặc tài khoản mạng xã hội không chính thức; không chuyển tiền, nhấp vào đường link lạ và cần kiểm tra thông tin trên website chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với nhà trường để xác minh.

Tương tự, trường Đại học Đông Á cảnh báo các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo lắng của thí sinh và phụ huynh trong mùa tuyển sinh để mạo danh cán bộ tuyển sinh hoặc nhà trường, yêu cầu chuyển tiền với các lý do như giữ chỗ, xác nhận nhập học hay ưu tiên ngành học.

Trường khẳng định không thu học phí, lệ phí giữ chỗ, phí xác nhận nhập học hoặc bất kỳ khoản tiền nào trước khi thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học theo thông báo chính thức.

Nhà trường khuyến cáo thí sinh chỉ theo dõi thông tin từ các kênh truyền thông chính thức, không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tài khoản nào khi chưa được xác minh. Nếu nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc yêu cầu chuyển tiền bất thường, phụ huynh và thí sinh cần liên hệ ngay với trường để kiểm tra thông tin.

Cùng với đó, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng cảnh báo về tình trạng xuất hiện các hội nhóm Zalo không chính thống và các biểu mẫu Google Form giả mạo yêu cầu thí sinh cung cấp thông tin cá nhân trong thời điểm hoàn thiện hồ sơ xét tuyển.

Nhà trường khẳng định không mở hoặc quản lý bất kỳ nhóm Zalo tư vấn tuyển sinh nào. Việc cập nhật hồ sơ và nộp minh chứng chỉ được thực hiện trên hệ thống xét tuyển chính thức của trường hoặc thông qua email có tên miền @hcmute.edu.vn.

Trường khuyến cáo phụ huynh và thí sinh không nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, email, mật khẩu hay địa chỉ trên các biểu mẫu được chia sẻ qua Zalo hoặc Facebook. Nếu đã lỡ cung cấp thông tin, thí sinh cần nhanh chóng đổi mật khẩu các tài khoản liên quan và liên hệ ngay với nhà trường để được hỗ trợ.

Trong khi đó, trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết trường đã nhận được phản ánh về việc sinh viên nhận văn bản giả mạo thông báo trúng tuyển chương trình trao đổi tại Đại học Công nghệ Tokyo (TUT), Nhật Bản.

Theo phản ánh, các đối tượng sử dụng tên và thông tin cá nhân của sinh viên, mạo danh nhà trường để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển tiền với các lý do như phí giữ suất học bổng, phí làm hồ sơ hoặc chứng minh tài chính.

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột khẳng định nhà trường không ban hành văn bản này, không tổ chức chương trình trao đổi nêu trên và không yêu cầu sinh viên hoặc phụ huynh chuyển bất kỳ khoản phí nào theo nội dung của văn bản giả mạo. Nhà trường đề nghị sinh viên chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức để tránh bị lừa đảo.