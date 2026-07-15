Bộ GD&ĐT nói về việc học sinh chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển

Bộ GD&ĐT khẳng định trong thời gian chờ kết luận, việc đăng ký xét tuyển đại học của học sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Thông tin được GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, đưa ra chiều 15/7.

Liên quan đến việc các thí sinh thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển đại học, ông Thảo nhấn mạnh cần phân biệt rõ quyền lợi của học sinh là được đăng ký xét tuyển, trách nhiệm của học sinh là tuân thủ đúng quy chế thi và quy chế tuyển sinh cũng như pháp luật có liên quan.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc. Do đó, khi chưa có kết luận, các học sinh tại điểm thi này vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung.

Việc đăng ký nguyện vọng chỉ là ghi nhận quyền tham gia xét tuyển; không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không giữ chỗ tại một trường đại học và không làm giảm chỉ tiêu của trường.

"Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của các thí sinh tại điểm thi này tự nó không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác", ông Thảo nói.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cũng đã lưu ý các trường đại học cần phối hợp chặt chẽ trong công tác xét tuyển, có cơ chế để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác.

Trường hợp sau đó xác định thí sinh nào vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, thí sinh đó sẽ bị xử lý theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm. Bộ GD&ĐT khẳng định kết quả không hợp lệ không thể được sử dụng làm căn cứ công nhận trúng tuyển; đồng thời phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của những thí sinh không vi phạm.

"Trường hợp vi phạm đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học cũng vẫn bị xử lý theo pháp luật", ông Thảo thông tin.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Thảo cho hay Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh việc xử lý phải bảo đảm đồng thời hai nguyên tắc: Giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh theo đúng quy định của pháp luật.

Như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) tại tỉnh Tuyên Quang có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới hơn 140 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Các thông tin này được đánh giá là bất thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định hội đồng thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 19 người đã bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở rà soát, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang đã trình UBND tỉnh để kiến nghị Bộ GD&ĐT cho các thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán, song chưa được sự đồng ý.