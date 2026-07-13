Cảnh báo phiếu nhập học giả lừa đảo phụ huynh ở TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa phát đi cảnh báo khuyến cáo phụ huynh học sinh nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo thông báo nhập học lớp 1 và lớp 6 nhằm lừa đảo.

Học sinh THCS ở TP.HCM nghe phổ biến thông tin.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, đơn vị ghi nhận xuất hiện tình trạng một số đối tượng gửi phiếu báo nhập học giả qua tin nhắn đến phụ huynh, đồng thời yêu cầu liên hệ theo số điện thoại được cung cấp để được hướng dẫn thực hiện thủ tục nhập học.

Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định ngành giáo dục không gửi phiếu báo nhập học riêng đến từng phụ huynh qua tin nhắn, điện thoại hoặc các kênh liên lạc không chính thức, đồng thời không yêu cầu phụ huynh gọi đến các số điện thoại lạ để xác nhận hay hoàn tất thủ tục tuyển sinh.

Theo đó, để tra cứu kết quả tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, phụ huynh cần đăng nhập Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố để xem kết quả và xác nhận nhập học trực tuyến theo quy định. Sau khi hoàn tất bước xác nhận, phụ huynh theo dõi thông báo của trường trúng tuyển để thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ theo thời gian quy định.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng khuyến cáo khi cần hỗ trợ hoặc giải đáp các vấn đề liên quan đến tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh cần liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc UBND phường, xã nơi cư trú; tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, từ ngày 11 đến 20/7, phụ huynh thực hiện tra cứu kết quả phân tuyến, xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ theo kết quả được phân bổ.

Sau thời gian này, UBND các phường, xã sẽ rà soát học sinh trên địa bàn chưa được phân bổ chỗ học hoặc chưa hoàn tất nhập học, tổng hợp chỉ tiêu còn trống tại các cơ sở giáo dục để đề xuất Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức tuyển sinh bổ sung, bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Giai đoạn tuyển sinh bổ sung sẽ được triển khai sau ngày 23/7.

Trước đó, nhiều địa phương và trường học trên địa bàn thành phố cũng đã phát đi thông báo cảnh báo phụ huynh về thủ đoạn giả mạo phiếu báo nhập học. UBND phường Tân Định đã yêu cầu các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn thông tin rộng rãi đến phụ huynh nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo. Nhiều trường học cũng khuyến nghị phụ huynh chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục.

Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh mọi thông tin về tuyển sinh đầu cấp đều được công bố trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, website của các cơ sở giáo dục và thông báo từ chính quyền địa phương. Phụ huynh cần thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức để cập nhật tiến độ tuyển sinh, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng thời điểm nhập học để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.