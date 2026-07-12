Loạt trường ở TP.HCM cảnh báo lừa đảo tuyển sinh

Nhiều trường mầm non, tiểu học tại TP.HCM đồng loạt cảnh báo về thủ đoạn làm giả phiếu báo nhập học, mạo danh nhà trường để lừa đảo trong giai đoạn nhập học trực tuyến.

Học sinh TP.HCM trong kỳ khảo sát vào lớp 6. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Nhiều trường mầm non, tiểu học tại TP.HCM đồng loạt phát cảnh báo, đề nghị phụ huynh nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo thông báo tuyển sinh đầu cấp nhằm lừa đảo trong thời điểm xác nhận nhập học trực tuyến.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, từ ngày 11 đến 20/7, phụ huynh truy cập cổng tuyển sinh đầu cấp để xác nhận nhập học trực tuyến và hoàn tất hồ sơ theo kết quả phân bổ. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng đã giả mạo phiếu báo nhập học, yêu cầu phụ huynh gọi vào số điện thoại lạ để được hướng dẫn thủ tục tuyển sinh.

Trước tình trạng trên, nhiều trường như Tiểu học Nguyễn Du, Tiểu học Võ Nguyên Giáp, Tiểu học Âu Cơ và Mầm non Sen Hồng đã phát thông báo khẩn, khuyến cáo phụ huynh không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn hoặc số điện thoại không rõ nguồn gốc.

Trong đó, trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo phiếu báo nhập học của nhà trường, liên hệ với phụ huynh qua điện thoại và hướng dẫn thực hiện các thủ tục tuyển sinh nhằm mục đích lừa đảo.

Nhà trường khuyến cáo phụ huynh chỉ đến trực tiếp trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội phường để được hướng dẫn các thủ tục tuyển sinh, xác nhận nhập học và nộp hồ sơ.

Mọi thông tin chính thức chỉ được công bố qua fanpage của trường, bảng thông báo tại trường và các kênh thông tin của địa phương. Đồng thời, phụ huynh được khuyến nghị tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi hoặc số điện thoại lạ.

Tương tự, trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết xuất hiện các đối tượng giả mạo phiếu báo nhập học, yêu cầu phụ huynh liên hệ số điện thoại lạ để được hướng dẫn làm thủ tục tuyển sinh, gây hoang mang và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Nhà trường đề nghị phụ huynh chỉ thực hiện các thủ tục tuyển sinh trực tiếp tại trường hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội phường; không làm theo các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền khi chưa xác minh.

Trường cũng khuyến khích phụ huynh chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức và chia sẻ cảnh báo tới những gia đình có con trong độ tuổi tuyển sinh để cùng phòng tránh các hành vi lừa đảo.