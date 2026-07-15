Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị công an xử lý tin giả về tuyển sinh đầu cấp

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Công an TP.HCM rà soát, xử lý các tài khoản phát tán thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp, tránh gây hoang mang phụ huynh và mất an ninh trật tự.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi Công an TP.HCM đề nghị phối hợp xử lý các thông tin chưa chính xác liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Sở GD&ĐT, công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn thành phố đang được các phường, xã và đặc khu triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều trang và nhóm Facebook mang danh nghĩa hội phụ huynh hoặc cộng đồng phụ huynh TP.HCM đã đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về quy trình tuyển sinh, đặc biệt liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ và phân tuyến trường học.

Đáng chú ý, một số trang, nhóm còn định hướng phụ huynh không chấp nhận kết quả phân bổ trường theo địa bàn cư trú, đồng thời kêu gọi tập trung đông người tại trụ sở UBND cấp xã để gây sức ép. Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài ra, sở cho biết các thông tin sai lệch đã khiến một bộ phận phụ huynh và học sinh hoang mang, chậm hoặc không thực hiện thủ tục tuyển sinh theo quy định, gây khó khăn cho công tác tiếp nhận hồ sơ. Các yêu cầu điều chỉnh kết quả phân tuyến thiếu căn cứ cũng tạo áp lực lớn cho chính quyền cơ sở và các trường học, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai kế hoạch tuyển sinh.

Tình trạng phụ huynh từ chối nhập học tại trường được phân bổ còn có thể dẫn đến việc một số trường không tuyển đủ chỉ tiêu, làm xáo trộn kế hoạch tổ chức lớp học, bố trí giáo viên và triển khai năm học mới. Đồng thời, việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng cũng ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với ngành giáo dục và chính quyền địa phương.

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, xác minh các trang, nhóm và tài khoản cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp để có biện pháp xử lý theo quy định.

Sở cũng đề nghị lực lượng công an tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tiếp nhận hồ sơ trong thời gian cao điểm tuyển sinh; phối hợp với UBND cấp xã theo dõi sát tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, thông suốt.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan và sẵn sàng phối hợp với Công an TP.HCM trong quá trình xác minh, xử lý các trường hợp phát tán thông tin sai lệch.