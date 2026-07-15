Hơn 367.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học

Đến 17h ngày 14/7, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, bỏ cơ hội vào đại học.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, 874.811 thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, giảm khoảng 25.200 thí sinh so với năm trước. Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp là 1.241.914. Như vậy, hơn 367.000 em bỏ xét tuyển vào đại học.

Tổng số lượng nguyện vọng là 7.180.860, trung bình mỗi em đăng ký 8,2 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 467.590, với 2.368.179 nguyện vọng.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành nhận học bổng theo nghị định 179 là 331.693 thí sinh, với 1.291.839 nguyện vọng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của bộ.

Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 13/8.