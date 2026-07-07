53 thí sinh đạt điểm tuyệt đối xét tuyển tài năng vào Bách khoa Hà Nội

Trong hơn 3.600 thí sinh đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội bằng chứng chỉ quốc tế và hồ sơ năng lực, 53 em đạt điểm tuyệt đối 100.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2026. Ảnh: Trần Hiền.

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2026, trường có tổng cộng 4.347 thí sinh đăng ký xét tuyển tài năng.

Trong đó, diện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (diện 1.1) có 502 hồ sơ đăng ký, tăng nhẹ so với năm ngoái. Sau khi hoàn tất xét tuyển, có 436 thí sinh diện đã được xét tuyển thẳng vào 46/68 chương trình đào tạo của trường. Trong số đó, 5 thí sinh đoạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất, 163 em đoạt giải nhì và 193 thí sinh đoạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Bên cạnh đó, trường còn xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP, IB... (diện 1.2) và xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn với học sinh có giải cấp tỉnh, hệ chuyên... (diện 1.3).

Diện 1.2 có 1.751 hồ sơ và diện 1.3 có 2.094 hồ sơ đăng ký. Trong đó, số hồ sơ diện 1.2 tăng nhẹ, còn diện 1.3 giảm so với năm 2025. Lý do là năm nay, trong thành phần tính điểm hồ sơ diện 1.3 yêu cầu thí sinh phải có điểm thi đánh giá tư duy TSA thay cho điểm học bạ như các năm trước.

Theo nhà trường, 53 thí sinh ở hai diện này đạt điểm tuyệt đối 100/100điểm, 145 thí sinh đạt 90/100 điểm, thấp nhất là 55 điểm, điểm trung bình là 80,95 điểm và điểm trung vị là 83 điểm.

Phổ điểm xét tuyển tài năng diện 1.2 và 1.3 như sau:

Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố bảng quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức. Thí sinh có thể quy đổi điểm xét tuyển tài năng, điểm TSA và điểm thi tốt nghiệp THPT tại: https://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2026BK.

Nhà trường lưu ý thí sinh diện tài năng muốn xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 2-14/7.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên cho 68 chương trình đào tạo, trong đó có 5 chương trình đào tạo mới, bao gồm: Tâm lý học công nghiệp và tổ chức, Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ, Hóa học Mỹ phẩm, Kế toán, Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh.

Ngoài xét tuyển tài năng, trường còn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo điểm thi TSA.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dự kiến dao động từ 20 đến trên 28,5, tổ hợp gốc A00. Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo và chương trình Khoa học máy tính được dự báo có điểm chuẩn cao nhất.

Với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực TSA, điểm chuẩn dự kiến dao động 45 đến trên 75 điểm.