Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn, quy đổi giữa các tổ hợp

Điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến dao động từ 20 đến trên 28,5 ở tổ hợp gốc A00. Nhóm ngành công nghệ thông tin được dự báo điểm chuẩn cao nhất.

Khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Sáng 3/7, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có dự báo điểm trúng tuyển vào 68 chương trình đào tạo năm 2026.

Dự báo điểm chuẩn

Dự báo căn cứ vào phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây. Cụ thể, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dự kiến dao động từ 20 đến trên 28,5, tổ hợp gốc A00. Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo và chương trình Khoa học máy tính được dự báo có điểm chuẩn cao nhất.

Tiếp đến là các chương trình Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano. Nhóm này được dự báo điểm chuẩn 27,5-28,5.

Dự báo điểm chuẩn thấp nhất ở nhóm các ngành như Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật cơ khí... Điểm chuẩn dự kiến 20-22.

Với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực TSA, điểm chuẩn dự kiến dao động 45 đến trên 75 điểm. Điểm chuẩn phương thức xét tuyển tài năng diện 1.2, 1.3 dao động từ 55 đến trên 85 điểm.

Dự báo điểm chuẩn các ngành ở Đại học Bách khoa Hà Nội cụ thể như sau:

Năm ngoái, điểm chuẩn ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cao nhất với 29,39. Mức thấp nhất là 19, áp dụng với ngành Quản trị kinh doanh - hợp tác với Đại học Troy (Mỹ).

Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển

Bên cạnh dự báo điểm chuẩn, Bách khoa Hà Nội cũng công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp, căn cứ trên phổ điểm thi tốt nghiệp.

Theo đó, không có độ lệch điểm giữa các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 khi xét tuyển vào khối ngành kỹ thuật, và giữa các tổ hợp D01, D04, DD2 khi xét vào khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Tuy nhiên, đối với một số chương trình thuộc khối ngành kinh tế, giáo dục và ngoại ngữ sử dụng một số tổ hợp thuộc cả 2 nhóm tổ hợp trên thì điểm chuẩn đối với các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 sẽ cao hơn điểm chuẩn đối với các tổ hợp D01, D04, DD2 là 0,5 điểm.

Ví dụ chương trình Quản lý năng lượng đang xét tuyển với 4 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, A00, A01, D01. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 23 điểm thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01, A00, A01 sẽ là 23.5 điểm.

Quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển

Về quy đổi điểm giữa các phương thức, Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng phương pháp bách phân vị để tìm ra các mức điểm chuẩn tương đương giữa 3 phương thức XTTN, TSA và điểm thi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội tiến hành thống kê, phân tích dữ liệu tuyển sinh của 3 năm trở lại đây, các tổ hợp xét tuyển khác nhau, phân tích phổ điểm XTTN theo các diện, phổ điểm bài thi TSA, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 2 tổ hợp gốc là A00 (Toán, Lý, Hóa) và D01 (Toán, Văn, Anh) để làm căn cứ xác định khoảng phân vị tương quan.

Bảng phân vị tương quan giữa các phương thức được xác định thông qua bách phân vị trên tập dữ liệu của các thí sinh có cả 2 điểm thi TSA và điểm thi THPT theo tổ hợp A00; tập dữ liệu của các thí sinh có cả 2 điểm thi TSA và điểm thi THPT theo tổ hợp D01; top% điểm XTTN diện 1.2 và diện 1.3 được tính trên tổng số thí sinh có điểm theo phương thức XTTN từ mức điểm sàn đến mức cao nhất; top% điểm TSA được tính trên tổng số thí sinh có điểm TSA từ mức điểm sàn đến mức cao nhất.

Từ bảng phân vị tương quan với các giá trị khoảng điểm phân vị cụ thể sẽ thực hiện nội suy hàm quy đổi mức điểm chuẩn giữa các phương thức tuyển sinh khác nhau.

Theo đó, từ mức điểm chuẩn x thuộc khoảng phân vị [a,b) của phương thức tuyển sinh này sẽ được nội suy tương đương sang mức điểm chuẩn y thuộc khoảng phân vị [c, b) tương ứng với phương thức tuyển sinh khác theo công thức như sau:

Từ dữ liệu điểm của các phương thức đã công bố, Bảng phân vị tương quan mức điểm chuẩn giữa các phương thức tuyển sinh năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội được xác định cụ thể theo 2 tổ hợp gốc là A00 và D01 như sau:

Bảng phân vị tương quan mức điểm chuẩn giữa các phương thức có tổ hợp gốc A00.

Bảng phân vị tương quan mức điểm chuẩn giữa các phương thức có tổ hợp gốc D01.

Về điểm sàn, khối ngành kỹ thuật sẽ có mức sàn 20 điểm đối với xét điểm thi tốt nghiệp, XTTN là 55/100, điểm TSA 44,93/100.

Khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ có điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp là 19,5; XTTN là 55/100, điểm TSA 43,88/100.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên cho 68 chương trình đào tạo, trong đó có 5 chương trình đào tạo mới, bao gồm: Tâm lý học công nghiệp và tổ chức, Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ, Hóa học Mỹ phẩm, Kế toán, Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh.