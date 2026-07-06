40 đại học công bố điểm nhận hồ sơ

40 trường đại học công bố mức điểm sàn từ 15-25 đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, trường Đại học Công nghệ và trường Đại học Khoa học Tự nhiên lấy mức sàn cao nhất.

Thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Ảnh: Đinh Hà.

Khoảng 40 trường đại học trên cả nước đã thông báo điểm sàn xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các ngành, theo cả 3 phương thức. Riêng ngành Luật kinh tế sẽ có điểm sàn theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm (theo thang điểm 30).

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, thí sinh cần đạt từ 600 điểm trở lên (theo thang điểm 1.200).

Riêng phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ), thí sinh phải có tổng điểm trung bình chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 đạt từ 18 điểm trở lên.

Trong khi đó, trường Đại học Thương mại lấy điểm sàn thi tốt nghiệp THPT là 20. Đây là tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển, áp dụng với tất cả ngành. Mức điểm này đã bao gồm điểm quy đổi chứng chỉ, điểm thưởng (nếu có) và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Nhà trường lưu ý điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2026 của các tổ hợp khác sẽ thấp hơn A00 (Toán, Lý, Hóa) 0,5 điểm. Trong khi các năm trước, Đại học Thương mại chỉ lấy một ngưỡng trúng tuyển chung.

Trong khi đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường Đại học Hà Nội năm 2026 là 22/40. Quy tắc tính là điểm Ngoại ngữ nhân hệ số 2; điểm môn Toán hoặc môn Văn nhân hệ số 2 tùy ngành đào tạo. Tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số (tối đa 50 điểm) sẽ được quy đổi về thang điểm 40.

Trường hợp nhiều thí sinh cuối danh sách có tổng điểm xét tuyển bằng nhau và cùng nguyện vọng, trường áp dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên điểm môn Ngoại ngữ, rồi tới điểm môn Văn hoặc môn Toán, tùy ngành.

Điểm sàn của các trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

STT Trường Điểm sàn 1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19-25 2 Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 22-24 3 Trường Đại học Ngoại thương 23-24 4 Đại học Kinh tế Quốc dân 22 (chương trình thuộc lĩnh vực Pháp luật, điểm Toán đạt từ 6) 5 Đại học Bách khoa Hà Nội 19,5-20 6 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 7 Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 8 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 9 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 16-18 (trừ ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp) 10 Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 11 Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 12 Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 13 Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 14 Đại học Phenikaa 15-24 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) 15 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 15-19 16 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 15-21 17 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 15-22 18 Trường Đại học Xây dựng miền Trung 15-18 19 Học viện chính sách và phát triển - Trụ sở Hà Nội: 19- Phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng: 16 20 Trường Đại học Thành Đô 16-17,5 21 Trường Đại học FPT 18-21 22 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương 15 24 Đại học Duy Tân 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe) 24 Trường Đại học Gia Định 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) 25 Trường Đại học Tân Trào 15 26 Trường Đại học Hà Nội 22/40 27 Trường Đại học Đông Đô 15-20 28 Trường Đại học Phương Đông 15 29 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 19-21 30 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 15-18 31 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 15-18 32 Trường Đại học Văn Lang 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) 33 Trường Đại học Lạc Hồng 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) 34 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 15 (trừ ngành Luật kinh tế) 35 Trường Đại học Văn Hiến 15 36 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) 37 Trường Đại học Hoa Sen 18 15 (trừ lĩnh vực Pháp luật) 38 Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội 15 39 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 15

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Quy chế tuyển sinh đại học 2026 nêu rõ nguồn tuyển vào đại học năm nay là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm. Quy định này không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp.

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ, Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học. Trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.