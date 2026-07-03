Trường luật ở TP.HCM thưởng 720 triệu đồng cho giảng viên tiến sĩ

Trường Đại học Luật TP.HCM thưởng 720 triệu đồng cho 4 giảng viên hoàn thành chương trình tiến sĩ. Mỗi người nhận 180 triệu đồng theo chính sách của nhà trường.

Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: Ulaw.

Trường Đại học Luật TP.HCM vừa trao tổng cộng 720 triệu đồng cho 4 giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, mỗi người nhận 180 triệu đồng. Bốn giảng viên được nhận thưởng gồm TS Trần Thùy Nhung, TS Lê Nhật Bảo, TS Lê Hoàng Phong và TS Lê Thị Yên Di.

Đây là một trong những chính sách nhằm khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao của nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường cho biết chính sách này thể hiện định hướng đầu tư lâu dài vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

Các giảng viên hoàn thành bằng tiến sĩ được trường Đại học Luật TP.HCM vinh danh. Ảnh: NTCC.

Phát biểu tại hội nghị, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM, cho biết công tác thi đua, khen thưởng không chỉ nhằm ghi nhận những đóng góp của giảng viên mà còn tạo động lực để đội ngũ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Sơn, hiện, toàn trường có 397 giảng viên, trong đó 165 người có trình độ tiến sĩ trở lên, chiếm gần 42% tổng số giảng viên. Ngoài ra, 51 giảng viên đang theo học chương trình nghiên cứu sinh tại trường và các cơ sở đào tạo trong nước.

Vị hiệu trưởng nhận định việc nâng cao tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ không chỉ giúp đáp ứng các quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT, mà còn là điều kiện để tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ông cho biết nhà trường sẽ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ giảng viên học tập, nghiên cứu thông qua việc tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và môi trường học thuật nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.