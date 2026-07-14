220 đại học công bố điểm sàn

Hầu hết trường đại học trên cả nước đã công bố điểm điểm sàn, dao động từ 15-25 điểm, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Một số trường đại học lấy điểm sàn ở mức cao, lên tới 24-25 điểm. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Tính đến ngày 13/7, khoảng 220 trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn).

Trong đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, một số ngành hoặc trường yêu cầu thí sinh đạt từ 22-25 điểm, tức trung bình 7,3-8,3 điểm mỗi môn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đang lấy mức sàn cao nhất (25 điểm), áp dụng với các chương trình đào tạo tài năng. Tại Học viện Khoa học Quân sự, thí sinh nữ cũng phải đạt 25 điểm 3 môn theo tổ hợp D01, D02 mới đủ điều kiện đăng ký vào trường.

Các trường có ngành lấy điểm sàn 24 có thể kể đến trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Sư phạm TP.HCM...

Ngược lại, bên cạnh những trường lấy điểm sàn ở mức cao, không ít trường lấy điểm sàn ở mức 15-17, như Học viện chính sách và phát triển, trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương, trường Đại học Công nghiệp Việt Hung...

Thí sinh tham khảo ngưỡng nhận hồ sơ của các trường theo bảng sau:

STT Trường Điểm sàn 1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19-25 2 Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 22-24 3 Trường Đại học Ngoại thương 23-24 4 Đại học Kinh tế Quốc dân 22 (chương trình thuộc lĩnh vực Pháp luật, điểm Toán đạt từ 6) 5 Đại học Bách khoa Hà Nội 19,5-20 6 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 7 Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 8 Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc (Đại học Thái Nguyên) 18-22 9 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 16-18 (trừ ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp) 10 Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 11 Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 12 Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 13 Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19 14 Đại học Phenikaa 15-24 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) 15 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 15-19 16 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 15-21 17 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 15-22 18 Trường Đại học Xây dựng miền Trung 15-18 19 Học viện chính sách và phát triển - Trụ sở Hà Nội: 19

- Phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng: 16 20 Trường Đại học Thành Đô 16-20 21 Trường Đại học FPT 18-21 22 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương 15-20 24 Đại học Duy Tân 15-22 24 Trường Đại học Gia Định 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) 25 Trường Đại học Tân Trào 15-20 26 Trường Đại học Hà Nội 22/40 27 Trường Đại học Đông Đô 15-20 28 Trường Đại học Phương Đông 15 29 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 19-21 30 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 15-18 31 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 15-18 32 Trường Đại học Văn Lang 15-22 33 Trường Đại học Lạc Hồng 15-20 34 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 15-20 35 Trường Đại học Văn Hiến 15-20 36 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 15-22 37 Trường Đại học Hoa Sen 18-15 (trừ lĩnh vực Pháp luật) 38 Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội - Xét điểm tốt nghiệp: 15

- Xét học bạ: 18

- Xét HSA: 50/150 39 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 15 40 Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải 15-20 41 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 15 42 Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15

- Xét học bạ: 18-20

- Xét điểm HSA: 70/150

- Xét điểm TSA: 50/100 43 Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam 18 44 Trường Đại học Thái Bình 15-20 45 Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) 16 46 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 17-20 47 Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) 16-17 48 Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) 16-20 49 Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19-20 50 Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19-22 51 Trường Đại học Intracom 18-22 52 Học viện Nông nghiệp 16-20 53 Học viện Phụ nữ Việt Nam - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 16-19 - Xét học bạ THPT: 19-21 - Xét HSA: 54-68 - Xét SPT: 10,03-12,85 54 Trường Đại học Luật (Đại học Huế) 16-20 55 Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) 17-22,5 56 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) 16-20 57 Trường Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên) 18-23 58 Trường Đại học Giao thông vận tải 16-21 59 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 19-23 60 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM 15-17 61 Trường Đại học Đại Nam - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15-22

- Xét học bạ: 18

- Xét HSA: 60/150 62 Trường Đại học Công nghệ Đông Á 15-20 63 Học viện Hành chính và Quản trị công 15,5-18 64 Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) 16-23 65 Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) 16-20 66 Trường Đại học Trưng Vương 15 (trừ các ngành Điều dưỡng, Dược học, Y khoa, Luật kinh tế) 67 Trường Đại học Thăng Long - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT/kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ: 16-20

- Xét HSA: 60-71/150

- Xét TSA: 40-43,67/100

- Xét SPT: 16-20/30

- Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với học bạ: 19,5-21,17

- Xét kết hợp học bạ với điểm năng khiếu: 15-18 68 Trường Đại học Lao động xã hội 15 69 Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị 15 (trừ ngành Luật và Luật kinh tế) 70 Học viện Ngân hàng 19-21,5 71 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - Cơ sở phía bắc: 20

- Cơ sở phía nam: 16,5 72 Đại học Công nghiệp Hà Nội 17-20 73 Trường Đại học Y Hà Nội 17-24 74 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 16,5-22 75 Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh - Ngành Y khoa: 22/30 điểm thi tốt nghiệp THPT và 20/100 điểm thi đánh giá

- Ngày Y khoa gửi đào tạo: 22/30 điểm thi tốt nghiệp (Y khoa gửi đào tạo)

- Ngành khác: 70/100 điểm kết hợp, 15/30 điểm thi tốt nghiệp 76 Học viện An ninh nhân dân 70/100 điểm kết hợp và đạt 15/30 điểm thi tốt nghiệp 77 Học viện Cảnh sát nhân dân 78 Học viện Chính trị Công an nhân dân 79 Học viện Quốc tế 80 Trường Đại học An ninh nhân dân 81 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 82 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 83 Học viện Khoa học Quân sự 18-25 84 Học viện Kỹ thuật Quân sự 19-21 85 Học viện Phòng không - Không quân 18 86 Học viện Hậu cần 18 87 Học viện Hải quân 18 88 Trường Sĩ quan Lục quân 1 19 89 Trường Sĩ quan Lục quân 2 18 90 Trường Sĩ quan Pháo binh 18 91 Trường Sĩ quan Công binh 18 92 Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp 17-18 93 Trường Sĩ quan Đặc công 17,5-18 94 Trường Sĩ quan Không quân 17 95 Trường Sĩ quan Kỹ thuật - Quân sự 18 96 Trường Sĩ quan Thông tin 18 97 Học viện Biên phòng 18 98 Trường Sĩ quan Chính trị 18 99 Trường Sĩ quan Phòng hóa 18 100 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 20-22 101 Trường Đại học Thương Mại 20 102 Học viện Tài chính 16-20 103 Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 20 104 Trường Đại học Dược Hà Nội 19-22 105 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 16-20 106 Học viện Tòa án 20 107 Trường Đại học Kiểm sát 20 108 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-20

- Xét học bạ: 19-23,33

- Xét học bạ kết hợp điểm năng khiếu: 17 109 Học viện Quản lý giáo dục 15-16 110 Trường Đại học Y tế công cộng 18 111 Trường Đại học Công đoàn 15-20 112 Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 15-20 113 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp - Xét điểm thi tốt nghiệp: 16-20

- Xét học bạ: 18-20,5 - Xét điểm HSA: 55-65/150 114 Trường Đại học Mở Hà Nội - Xét điểm thi tốt nghiệp/kết hợp năng khiếu: 17-20

- Xét học bạ/kết hợp năng khiếu: 20,5

- Xét điểm HSA: 58-90/150 115 Trường Đại học Điện lực - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 16-20

- Xét học bạ, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: 18-21,5 116 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 15-22 117 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-20

- Xét học bạ: 19-23,5

- Xét TSA: 38-45,67/100

- Xét HSA: 50-73/150

- Xét SPT: 9-14/30 118 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - Xét điểm tốt nghiệp: 17-24

- Xét ĐGNLCB: 17-22 119 Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 60/100 120 Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 22-23 121 Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) 18-22 122 Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở Hà Nội: 16-21 (điểm thi tốt nghiệp), 21-24,67 (học bạ), 56,74-72,6 (HSA), 39,63-48,29 (TSA)

- Cơ sở TP.HCM: 16-20 (điểm thi tốt nghiệp), 21-22,94 (học bạ), 526-652 (V-ACT) 123 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 17-24 124 Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 50/100 125 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 17 126 Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) 15-20 127 Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Xét tổng hợp: 52-62/100

- Xét đánh giá năng lực: 600-772,82/1.200 128 Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM 15-20 129 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 15-22 130 Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM 15 131 Học viện Quân y 20-22 132 Trường Đại học Mỏ Địa chất 15-21 133 Trường Đại học Y Dược TP.HCM 17-23 134 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân 17 135 Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin 17 136 Trường Đại học Mở TP.HCM 15-20 137 Trường Đại học Luật Hà Nội 20 138 Đại học Kinh tế TP.HCM 60-65/100 139 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân 17 140 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã 17 141 Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng 17 142 Trường Đại học Sài Gòn 16-23 143 Trường Đại học Công nghiệp Kỹ thuật (Đại học Thái Nguyên) 16-23 144 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) 16-23 145 Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) 16 146 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 15-22 147 Trường Đại học Luật TP.HCM 16-20 148 Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 15-20 149 Trường Đại học Yersin Đà Lạt 15-20 150 Trường Đại học Thủ Dầu Một 15-20 151 Trường Đại học Đồng Tháp 15-20 152 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 18/30 và 24/40 153 Trường Đại học Quy Nhơn 15-20 154 Trường Đại học Thái Bình Dương 15-20 155 Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 16-22 156 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 15-20 157 Trường Đại học Khánh Hòa 15-20 158 Học viện Ngoại giao - Xét kết hợp học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ, điểm thi tốt nghiệp THPT: 22-23

- Xét chứng chỉ quốc tế: 25 159 Trường Đại học Quang Trung 15-18 160 Trường Đại học Tài chính - Marketing 16-20 161 Trường Đại học Bình Dương 15-20 162 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 15-20 163 Trường Đại học Bạc Liêu 15-20 164 Trường Đại học Tân Tạo 15-22 165 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 16-20 166 Trường Đại học Đà Lạt 16-21 167 Trường Đại học Tây Nguyên 15-22 168 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông 15-20 169 Trường Đại học Công thương TP.HCM 16-20 170 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 15-22 171 Trường Đại học Nam Cần Thơ 15-22 172 Trường Đại học Phú Yên 15-20 173 Trường Đại học Thủy lợi - Xét điểm thi tốt nghiệp: 16-20

- Xét học bạ: 20,5-24,75

- Xét điểm TSA: 45-47,31/100 174 Trường Đại học Cửu Long 15-22 175 Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 15 176 Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM 15-21 177 Trường Đại học Cần Thơ 15-22,75 178 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 15 179 Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - Xét điểm thi tốt nghiệp: 17-20

- Xét học bạ: 18,86 - Xét điểm HSA: 58/150 180 Học viện Kỹ thuật mật mã 20 181 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 15-20 182 Trường Đại học Tây Đô 15-20 183 Trường Đại học Võ Trường Toản 15-22 184 Trường Đại học Y khoa Vinh - Xét điểm tốt nghiệp: 18-22

- Xét học bạ: 22,81-23,53 185 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) 15-20 186 Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) 16-22,75 187 Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) 17-23 188 Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) 15-17 189 Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) 15-22,75 190 Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế) 15-17 191 Trường Đại học Vinh - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15-20

- Xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp năng khiếu: 17 192 Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) 15-19 193 Trường Du lịch (Đại học Huế) 15-18 194 Phân hiệu Quảng Trị (Đại học Huế) 15 195 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15

- Xét học bạ: 18 - Xét điểm HSA: 50/150

- Xét điểm TSA: 75/100 196 Trường Đại học Tiền Giang 15-20 197 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15

- Xét học bạ: 18 - Xét điểm HSA: 55/150

- Xét điểm TSA: 40/100

- Xét điểm SPT: 14 198 Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) 17-21 199 Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 15,5-20 200 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 15,5-20 201 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) 15-20 202 Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng) - Xét điểm thi tốt nghiệp: 17-22

- Xét học bạ: 19,5-20,5 203 Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) - Xét điểm thi tốt nghiệp: 17

- Xét kết hợp năng lực tiếng Anh và thành tích học tập: 18 204 Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) - Xét điểm thi tốt nghiệp: 16-23,5

- Xét điểm TSA: 39,7-51,71/100 205 Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15

- Xét học bạ: 18 206 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Xét điểm thi THPT: 15 - Xét điểm học bạ: 18 - Xét kết hợp: 17 - Xét điểm HSA: 54 - Xét điểm TSA: 38,92 207 Trường Đại học Hải Phòng 16,5-20 208 Trường Đại học Lâm nghiệp - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15

- Xét học bạ: 18 209 Trường Đại học Hồng Đức 15-20 210 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Xét điểm thi THPT: 15-20 - Xét điểm học bạ: 17-22 - Xét điểm HSA: 46-73 - Xét điểm SPT: 9,73-14,3 211 Trường Đại học Hoa Lư 15-20 212 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 15-20 213 Học viện Cán bộ TP.HCM - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-20 - Xét học bạ: 18-22 điểm - Xét điểm V-ACT: 600-730 214 Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam 18 215 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 18-22 216 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15-18

- Xét học bạ: 19-22 - Xét điểm HSA: 55-62/150 217 Trường Đại học Y Dược Kỹ thuật Đà Nẵng 15-22 218 Trường Đại học Thủ đô 16-20 219 Trường Đại học Hải Dương - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15-20

- Xét học bạ: 15,5

- Xét kết hợp: 18,5 220 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng - Xét điểm thi tốt nghiệp: 18-22

- Xét học bạ: 22-26

Trước đó, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026 đối với các nhóm ngành sức khỏe, pháp luật và đào tạo giáo viên.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với các ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học dao động từ 18 đến 22 điểm.

Đối với lĩnh vực pháp luật, Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm. Đây là năm đầu tiên nhóm ngành này được áp dụng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào chung trên phạm vi cả nước. Còn với khối ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, điểm sàn dao động từ 19 đến 20 điểm.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của bộ.

Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 13/8.