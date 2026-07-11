Điểm sàn xét tuyển 8 trường công an

Trừ ngành Y khoa, 8 trường công an lấy ngưỡng điểm xét tuyển cho các ngành học là 70/100, tương tự năm ngoái.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, tháng 6/2026. Ảnh: Ngọc Bích.

Bộ Công an vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào trình độ đại học, trung cấp chính quy tuyển mới vào các học viện, trường Công an nhân dân năm 2026.

Các trường công an có 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng (PT1), xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (PT2); xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (PT3).

Với PT1, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu đối với thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, đăng ký dự tuyển tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh là 40 điểm và đăng ký dự tuyển tại Học viện An ninh nhân dân là 35 điểm (điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an, thang điểm 100).

Đối với PT2 và PT3, thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Y khoa của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn theo tổ hợp là 22/30 điểm, đồng thời đạt 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Thí sinh dự tuyển PT2 vào ngành Y khoa gửi đào tạo tại trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia hà Nội, các em phải đạt 22/30 điểm thi tốt nghiệp (theo trường Đại học Y Dược quy định)

Với các ngành còn lại của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh và 7 trường gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Quốc tế, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, điểm sàn là 70/100. Mức sàn này gồm tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp/điểm quy đổi chứng chỉ theo thang 100 và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang 100.

Ngoài các yêu cầu trên, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15/30 điểm, theo quy chế tuyển sinh đại học 2026.

Với trình độ trung cấp chính quy, xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn là 10. Đây là tổng điểm ba môn thi không nhân hệ số, không có điểm cộng, không có điểm liệt (từ 1 trở xuống).

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.070 học viên, giảm khoảng 280 so với năm ngoái. Trong đó, 1.870 sinh viên sẽ được đào tạo tại các học viện, trường công an nhân dân, còn lại 200 chỉ tiêu sẽ học tập tại các trường ngoài ngành, theo diện hợp tác đào tạo.

Trước đó, ngày 21/6, hơn 22.000 thí sinh dự thi đánh giá của Bộ Công an. Với hai phương thức xét kết hợp, công thức tính điểm như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn/Điểm chứng chỉ * 2/5 + Điểm bài thi đánh giá * 3/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng.