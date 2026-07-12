Loạt ngành học yêu cầu từ 7,5 điểm/môn mới được nộp hồ sơ

Một số ngành học nhận hồ sơ ở mức 23-25 điểm, thí sinh phải đạt ít nhất 7,5 đến trên 8 điểm một môn mới có cơ hội xét tuyển.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Đến sáng 12/7, khoảng 200 trường đại học đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Một số trường nhận hồ sơ ở mức 23-25 điểm, thí sinh phải đạt ít nhất 7,5 đến trên 8 điểm một môn mới có cơ hội xét tuyển.

Cụ thể, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm sàn 25 áp dụng với các chương trình đào tạo tài năng, bao gồm tài năng Toán học, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Toán ứng dụng, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Khoa học dữ liệu, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Khoa học Vật liệu, tài năng Hóa học, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Sinh học, tài năng Vật lý học, tài năng Sinh học.

Với các chương trình chất lượng cao, trường yêu cầu ngưỡng nộp hồ sơ là 23 điểm, gồm chất lượng cao Hóa học, chất lượng cao Địa lý tự nhiên, chất lượng cao Khoa học môi trường, chất lượng cao Khí tượng và khí hậu học, chất lượng cao Địa chất học.

Trong khi đó, tại trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu cũng lấy mức sàn 24 điểm. Với các ngành còn lại, thí sinh cần đạt tối thiểu 22 điểm để được tham gia xét tuyển vào trường.

Ở trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM, riêng ngành Thiết kế vi mạch lấy mức sàn từ 23 điểm, đồng thời môn Toán đạt tối thiểu 7,5 điểm.

Ở khối sư phạm, sáu ngành ở trường Đại học Sư phạm TP.HCM cũng lấy điểm sàn 24. Đây là mức cao nhất với nhóm ngành đào tạo giáo viên cả nước. Các ngành này bao gồm Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý.

Cũng ở trường này, tại phân hiệu Long An, hai ngành nhận hồ sơ từ 23 điểm gồm Sư phạm Toán học và Sư phạm Ngữ văn. Ngành ngoài sư phạm lấy điểm sàn 23 là Tâm lý học.

Tương tự, tại trường Đại học Sài Gòn, ngành Sư phạm Toán học cũng lấy điểm sàn 23. Lưu ý, nếu dùng chứng chỉ Tiếng Anh để quy đổi thành điểm xét tuyển môn này, thí sinh phải có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp + 2/3 điểm ưu tiên (nếu có)đạt tối thiểu từ 2/3 ngưỡng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT công bố.

Khoảng 150 trường đại học đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Ảnh: Đinh Hà.

Ở nhóm quân đội, Học viện Khoa học Quân sự có yêu cầu cao nhất, áp dụng với thí sinh nữ. Cụ thể, thí sinh nữ phải đạt 25 điểm 3 môn theo tổ hợp D01, D02 mới đủ điều kiện đăng ký vào trường.

Tại trường Đại học Ngoại thương, điểm sàn xét tuyển với tổ hợp gốc A00 (Toán, Lý, Hóa) là 24 điểm. Với các tổ hợp còn lại, ngưỡng nhận hồ sơ là 23 điểm, gồm: A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp), D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung), D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật), D07 (Toán, Hóa, Anh).

Ở lĩnh vực sức khỏe, hai ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt ở trường Đại học Y Hà Nội yêu cầu đầu vào cao nhất, lên tới 24 điểm, tăng tới 1,5 điểm so với năm ngoái, cao nhất trong số các trường Y, Dược đã công bố.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng lấy điểm sàn lên tới 22,5 điểm, áp dụng với ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt, xét duy nhất một tổ hợp B00. Đây là mức điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào trường, chưa tính điểm cộng, ưu tiên.

Còn ở trường Đại học Y Dược TP.HCM, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt yêu cầu thí sinh phải đạt từ 23 điểm cho 3 môn tổ hợp B00 mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Ngành Răng Hàm Mặt ở trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) cũng lấy điểm sàn xét tuyển 23, tăng 0,5 điểm so với năm ngoái.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của bộ.

Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 13/8.