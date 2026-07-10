Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm sàn lên tới 24

Ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Hà Nội cùng lấy mức điểm sàn theo điểm thi tốt nghiệp là 24 điểm, tăng tới 1,5 điểm so với năm ngoái.

Khuôn viên trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: FBNT.

Chiều 10/7, trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 20 ngành từ 17 đến 24 điểm, áp dụng với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Hai ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt yêu cầu đầu vào cao nhất, lên tới 24 điểm.

Ngành có điểm sàn cao thứ hai là Y học cổ truyền với 21 điểm, cao hơn mức do Bộ GD&ĐT quy định 1 điểm.

Riêng ngành Công tác xã hội lấy mức sàn 17 - thấp nhất. Các ngành còn lại yêu cầu thí sinh đạt tối thiểu 18 điểm để được đăng ký xét tuyển.

Điểm sàn trường Đại học Y Hà Nội xét theo điểm tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức (SPT), trường Đại học Y Hà Nội yêu cầu thí sinh phải đáp ứng hai tiêu chí:

Kết quả học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên;

Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi trong tổ hợp ngành xét tuyển) đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Điểm thi tổ hợp SPT năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 (không tính điểm cộng) có mức điểm tối thiểu theo bảng sau:

Trường Đại học Y Hà Nội không quy định chênh lệch điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành.

Ngoài ra, nhà trường cũng công bố các mốc quy đổi chính từ điểm tổ hợp SPT 2026 sang điểm thi tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:

Trước đó, trường Đại học Y Hà Nội cũng đã công bố danh sách 277 thí sinh được tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy, tăng 5 thí sinh so với năm ngoái.

Năm 2026, trường Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026, tăng 240 chỉ tiêu so với năm ngoái. Về học phí, nhà trường dự kiến mức thu dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Ngành Răng Hàm Mặt có mức thu cao nhất, thấp nhất là các ngành Tâm lý học, Công tác xã hội.