GS Nguyễn Hữu Tú giữ chức hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội

GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú sẽ giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội đến khi nghỉ hưu.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU.

Theo quyết định do Bộ Y tế ban hành ngày 6/7, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội. Thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng kể từ ngày 6/7 cho đến thời điểm ông Tú đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú sinh năm 1968, quê Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp ngành Y khoa tại trường Đại học Y Hà Nội năm 1990, sau đó tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức vào năm 1993.

Sau đó, ông tốt nghiệp hai chương trình nội trú bệnh viện (FFI) chuyên khoa sâu ngành Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hôtel Dieu và Edouard Harriot, Lyon (1994-1995) và Bệnh viện Henri-Mondor, Créteil, Pháp (1997-1998).

Năm 2000-2002, ông là nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia, Cộng hòa Pháp (CNRS, Gif-sur-Yvette), trợ giảng (chef de clinique) tại Đại học Paris XII, Créteil. Sau đó, ông tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội.

Ông được phong phó giáo sư năm 2007 và giáo sư năm 2014, là phó giáo sư và giáo sư trẻ nhất ngành y tế ở thời điểm được công nhận.

GS Tú từng giành giải thưởng phát minh châu Á Thái Bình Dương về Gây mê hồi sức năm 2009. Ông cũng là một trong hai tác giả Việt Nam được mời viết Bách khoa toàn thư bệnh học, Paris, Pháp (EMC-Cardiologie, Angéiologie, ElSEVIER SAS, 2005).

Giai đoạn 2009-2021, GS Nguyễn Hữu Tú là phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội và trở thành hiệu trưởng trường này từ năm 2021.

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm 1902, tiền thân là trường Y Khoa Đông Dương. Đây là ngôi trường đầu ngành trong đào tạo y tế tại Việt Nam, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế. Các ngành đào tạo của trường bao gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học...

Cùng với GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú, trường Đại học Y Hà Nội hiện có bốn phó hiệu trưởng, gồm PGS.TS.BS Kim Bảo Giang, PGS.TS.BS Hồ Thị Kim Thanh, PGS.TS.BS Lê Đình Tùng và TS Phạm Xuân Thắng.