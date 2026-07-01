Gần 280 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng đại học hệ chính quy năm 2026.

Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo danh sách do trường Đại học Y Hà Nội công bố, 277 thí sinh được tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy, tăng 5 thí sinh so với năm ngoái.

Trong đó, đông nhất là ngành Y khoa với 176 em, tiếp đến là ngành Răng Hàm Mặt với 48 em, ngành Tâm lý học với 35 em. Các ngành còn lại có khoảng 1-4 thí sinh trúng tuyển.

Số thí sinh trúng tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội theo từng ngành như sau:

STT Ngành Số thí sinh trúng tuyển thẳng 1 Y khoa 176 2 Răng Hàm Mặt 48 3 Tâm lý học 35 4 Y khoa phân hiệu Thanh Hoá 4 5 Y tế công cộng 3 6 Khúc xạ nhãn khoa 3 7 Điều dưỡng chương trình tiên tiến 2 8 Kỹ thuật xét nghiệm y học 2 9 Y học cổ truyền 2 10 Kỹ thuật phục hình răng 1 11 Kỹ thuật hình ảnh y học 1

Năm nay, trường Đại học Y Hà Nội dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng. Nếu không đủ, chỉ tiêu chuyển sang phương thức còn lại.

Điều kiện để được xét tuyển thẳng vào tất cả ngành là có huy chương Olympic quốc tế, khu vực các môn Toán, Hóa, Sinh, Lý, Tin; hoặc đoạt giải ba quốc gia trở lên môn Toán, Hóa, Sinh, Lý, Tin, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.

Riêng với ngành Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội, trường bổ sung tuyển thẳng cả thí sinh đoạt từ giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, Địa lý.

Trường xét thí sinh tham dự, đoạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế, song chỉ xét vào ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi.

Lưu ý, thí sinh trúng tuyển sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8.

Năm 2026, trường Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026, tăng 240 chỉ tiêu so với năm ngoái. Bên cạnh xét tuyển thẳng, trường còn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức (SPT).

Về học phí, nhà trường dự kiến mức thu dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Ngành Răng Hàm Mặt có mức thu cao nhất, thấp nhất là các ngành Tâm lý học, Công tác xã hội.