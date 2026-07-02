GS.TS Trần Diệp Tuấn trở lại làm Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược TP.HCM

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn vừa chính thức được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường Đại học Y Dược TP.HCM.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn. Ảnh: UMP.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y Dược TP.HCM, sẽ giữ chức hiệu trưởng nhà trường kể từ ngày 1/7/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Tuấn được bổ nhiệm hiệu trưởng sau khi ông Ngô Quốc Đạt (Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Y dược TP.HCM) được UBND TP.HCM bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ ngày 1/7/2026.

Ông Trần Diệp Tuấn sinh năm 1967, quê Kiên Giang (cũ). Năm 1989, ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa chuyên ngành Nhi tại trường Đại học Y Dược TP.HCM, sau đó nhận bằng bác sĩ chuyên khoa I Nhi khoa năm 1997.

Năm 2003, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Tokyo (Nhật Bản), sau đó hoàn thành chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ về thần kinh học tại Đại học Michigan (Mỹ) năm 2005.

Ông được công nhận phó giáo sư ngành Y học năm 2009 và giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Nhi khoa năm 2020.

Quá trình công tác, từ năm 1989 đến nay, ông giảng dạy tại bộ môn Nhi, Khoa/Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM. Giai đoạn 2008-2015, ông làm phó hiệu trưởng trường này. Từ năm 2015 đến năm 2020, ông giữ chức hiệu trưởng.

Sau đó, ông thôi chức hiệu trưởng và làm chủ tịch hội đồng trường từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2025.

Bên cạnh đó, từ tháng 6-2015 đến nay, ông là Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y Dược TP.HCM. Trong thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2025, ông kiêm nhiệm chức Bí thư Đảng bộ khối cơ sở Bộ Y tế.

Ông từng nhận nhiều giải thưởng khoa học quốc tế như John J. Bonica Fellow Award của Hiệp hội Nghiên cứu Đau quốc tế (IASP), Outstanding Fellow Award của Tổ chức Nghiên cứu Não quốc tế (IBRO) và học bổng nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trường Đại học Y Dược TP.HCM hiện là một trong hai trường đào tạo ngành Y nổi tiếng nhất cả nước, cùng với trường Đại học Y Hà Nội. Sau khi kiện toàn, ban giám hiệu nhà trường hiện gồm một hiệu trưởng và hai hiệu phó, là PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan và PGS.TS Nguyễn Văn Chinh.