Trường Đại học Quốc tế có phó hiệu trưởng mới

Trường ĐH Quốc tế có Phó hiệu trưởng mới là TS Nguyễn Quốc Chính, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

TS Nguyễn Quốc Chính được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế. Ảnh: VNUHCM.

Ngày 23/6, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Mai ký quyết định điều động ông Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế, đến công tác tại UBND TP.HCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM từ ngày 1/7.

Cùng ngày, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cũng ký quyết định điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Phó hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế.

TS Nguyễn Quốc Chính sinh năm 1970 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ Hóa học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM; thạc sĩ Khoa học giáo dục tại Đại học Simon Fraser (Canada) và tiến sĩ Hóa học tại Đại học Manchester (Vương quốc Anh).

Trước khi được bổ nhiệm, TS Nguyễn Quốc Chính giữ chức Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, quản lý giáo dục đại học và từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại học Quốc gia TP.HCM như giảng viên khoa Hóa học, trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là trường Đại học Khoa học Tự nhiên); Bí thư Chi đoàn Cán bộ giảng dạy trẻ khoa Hóa; Phó trưởng bộ môn Hóa Vô cơ; Trưởng ban Đại học và Sau đại học; Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hiện nay, TS Nguyễn Quốc Chính là đánh giá viên trưởng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, với kinh nghiệm trong công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, TS Nguyễn Quốc Chính được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị đại học, thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế của trường Đại học Quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.