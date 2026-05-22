Hiệu trưởng của 3 trường THPT mới được thành lập tại TP.HCM

UBND quận 12 cũ trở thành nơi học tập của học sinh trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng. Ảnh: Website UBND.

Ngày 22/5, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố quyết định điều động, bổ nhiệm và giao phụ trách quản lý đối với lãnh đạo 3 trong số 5 trường THPT công lập mới được thành lập, chuẩn bị tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Theo đó, ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng trường THPT Cần Thạnh, được điều động giữ chức Hiệu trưởng trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng.

Bà Nguyễn Thị Túy Phượng, Phó hiệu trưởng trường THPT Bà Điểm, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường THPT Thoại Ngọc Hầu.

Trong khi đó, ông Phạm Phương Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp và đại học (Sở GD&ĐT TP.HCM), được giao phụ trách chung trường THPT Hà Huy Tập.

Đây đều là các trường THPT công lập mới được UBND TP.HCM ban hành quyết định thành lập và sẽ bắt đầu tuyển sinh lớp 10 ngay trong năm học 2026-2027. Các trường sẽ cải tạo, nâng cấp và sử dụng trụ sở của các UBND, trường trung cấp nghề cũ để làm nơi dạy học.

Trong số này, trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng đặt tại số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM, trên cơ sở trụ sở UBND quận 12 cũ. Năm học tới, trường tuyển 450 học sinh lớp 10.

Trường THPT Thoại Ngọc Hầu đặt tại số 70A Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, TP.HCM. Trường sử dụng trụ sở UBND quận Tân Phú cũ và dự kiến tuyển sinh 675 học sinh lớp 10 cho năm học đầu tiên.

Trong khi đó, trường THPT Hà Huy Tập đặt tại khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP.HCM, trên nền cơ sở cũ của trường Trung cấp Nghề Dĩ An. Năm 2026-20267, trường dự kiến tuyển 720 học sinh lớp 10.

Ngoài 3 trường đã được kiện toàn nhân sự quản lý, TP.HCM còn thành lập thêm 2 trường THPT công lập mới khác là THPT Phan Văn Hớn và THPT Võ Nguyên Giáp.

Trong đó, trường THPT Phan Văn Hớn đặt tại khu tái định cư 38 ha, phường Đông Hưng Thuận, dự kiến có chỉ tiêu tuyển sinh 810 học sinh lớp 10. Trường THPT Võ Nguyên Giáp đặt tại khu dân cư 8A, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Mỹ. Trường dự kiến tuyển 675 học sinh lớp 10 công lập trong năm học đầu tiên.