TP.HCM dự kiến chuyển trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ thành trường học

Sở Tài chính TP.HCM đề xuất chuyển trụ sở quận 12 và Tân Phú (cũ) thành trường học, dự kiến đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027 nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Trụ sở UBND quận 12 cũ. Ảnh: Website UBND.

Sở Tài chính TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM nhằm đề xuất tận dụng trụ sở UBND quận 12 và quận Tân Phú (cũ) để chuyển đổi thành cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Theo đó, Sở Tài chính cho biết Sở GD&ĐT TP.HCM từng đề xuất chuyển đổi trụ sở UBND quận 12 (cũ) tại số 1 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An và trụ sở UBND quận Tân Phú (cũ) tại số 70A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú thành cơ sở giáo dục.

Cơ quan này đánh giá hiện trạng hai khu đất và công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu cải tạo, nâng cấp để đưa vào sử dụng làm trường học. Trong đó, cơ sở tại quận Tân Phú dự kiến phát triển thành trường THPT, còn cơ sở tại quận 12 có thể tổ chức mô hình trường liên cấp từ tiểu học đến THPT.

Các khu đất đều có diện tích phù hợp, thuận lợi bố trí phòng học và các phòng chức năng. Việc chuyển đổi được đánh giá phù hợp với định hướng phát triển giáo dục của TP.HCM, góp phần hoàn thiện mạng lưới trường phổ thông theo hướng đồng bộ.

Về phương án đầu tư, các công trình sẽ được cải tạo, sửa chữa trên nền kết cấu hiện hữu để kịp đưa vào hoạt động, tuyển sinh ngay từ năm học 2026-2027. Sau đó, TP.HCM sẽ tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn. Nguồn kinh phí dự kiến từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đối với cơ sở UBND quận 12 cũ, Sở Tài chính cho biết khu đất có diện tích khoảng 3.635 m2, hiện do UBND phường Thới An quản lý. Trong khi đó, cơ sở tại quận Tân Phú có diện tích hơn 13.000 m2, hiện do UBND phường Tân Phú quản lý.

Đáng chú ý, địa bàn phường Tân Phú hiện chưa có trường THPT công lập, nên việc đầu tư xây dựng trường học tại đây được đánh giá là cần thiết.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương điều chuyển hai cơ sở nhà, đất này từ UBND các phường sang Sở GD&ĐT quản lý, sử dụng làm trường học. Việc điều chuyển sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 186/2025/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, Sở Tài chính đề nghị UBND các phường Thới An và Tân Phú thực hiện các thủ tục liên quan, di dời các đơn vị đang sử dụng trụ sở để bàn giao mặt bằng. Sau khi hoàn tất hồ sơ pháp lý, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND TP ban hành quyết định điều chuyển.

Về phần Sở GD&ĐT TP.HCM, sở sẽ chủ trì tiếp nhận, quản lý các cơ sở sau khi được bàn giao, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan lập dự án đầu tư, bảo đảm đưa công trình vào sử dụng phục vụ năm học 2026-2027.