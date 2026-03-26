Lưu ý khi đăng ký cho con vào trường tư thục ở TP.HCM

Khi đăng ký vào trường tư thục, phụ huynh TP.HCM cần đăng ký tuyển sinh cho con trên cổng tuyển sinh do sở quy định, sử dụng mã định danh để xác nhận hồ sơ.

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, trong đó quy định rõ phương thức tuyển sinh đối với khối trường tư thục và các chương trình đặc thù ở bậc THPT.

Tuyển sinh trường tư thục ra sao?

Theo kế hoạch, các trường tư thục thực hiện tuyển sinh theo khung thời gian và chỉ tiêu được giao hàng năm, đồng thời phải lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

Lưu ý, từ năm học 2026-2027, việc đăng ký tuyển sinh được thống nhất triển khai trên hệ thống của ngành giáo dục.

Cụ thể, với tuyển sinh lớp 10, toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống quản lý thi của Sở GD&ĐT, do Phòng Quản lý chất lượng hướng dẫn và cấp tài khoản. Thời gian tuyển sinh thực hiện theo văn bản hướng dẫn hàng năm của sở.

Đối với các bậc học mầm non, lớp 1 và lớp 6, tất cả học sinh trong độ tuổi bắt buộc phải khai báo đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh của ngành giáo dục thành phố và xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia. Các thông tin như mã định danh, nơi ở và dữ liệu cá nhân phải đảm bảo đồng bộ.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng yêu cầu phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho con trên cổng tuyển sinh do sở quy định, sử dụng mã định danh để xác nhận hồ sơ. Trường hợp dữ liệu chưa thống nhất, ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh trước khi học sinh đăng ký.

Đáng chú ý, TP.HCM nhấn mạnh các trường không được sử dụng hệ thống đăng ký riêng hoặc nguồn dữ liệu ngoài hệ thống chung. Những trường hợp không đăng ký trên cổng tuyển sinh của thành phố sẽ không được giải quyết.

Nhiều chương trình đặc thù trong tuyển sinh lớp 10

Ngoài tuyển sinh đại trà, TP.HCM ban hành hướng dẫn chi tiết đối với các chương trình tích hợp và tăng cường ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Cụ thể, hàng năm, Sở GD&ĐT sẽ công bố danh sách các trường THPT triển khai chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695.

Mỗi lớp có sĩ số từ 25-35 học sinh; nếu dưới 25 học sinh, lớp sẽ không được mở. Trường hợp này, học sinh đã nộp hồ sơ sẽ được xem xét chuyển sang trường còn chỉ tiêu, hoặc tiếp tục xét tuyển theo 3 nguyện vọng, hoặc chuyển đổi loại hình học phù hợp.

Với học sinh đã học chương trình tích hợp ở THCS, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường có giảng dạy chương trình. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) cộng với điểm trung bình chương trình tiếng Anh tích hợp. Các thí sinh này được ưu tiên bố trí vào các trường có triển khai chương trình tương ứng.

Trong khi đó, học sinh không theo học chương trình tích hợp phải có kết quả học tập và rèn luyện lớp 9 từ mức khá trở lên, đồng thời dự thi thêm bài thi tiếng Anh tích hợp bên cạnh 3 môn bắt buộc. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 4 bài thi.

Bên cạnh đó, TP.HCM tiếp tục khuyến khích các trường THPT mở lớp tăng cường tiếng Anh nếu đáp ứng điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất. Việc tuyển sinh được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường, căn cứ thêm các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.

Đối với chương trình tăng cường tiếng Trung, các trường gồm THPT Hùng Vương, THPT Trần Khai Nguyên, THPT Trần Quang Khải và THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa tổ chức tuyển sinh. Học sinh phải có điểm các kỹ năng tiếng Trung lớp 9 đạt từ 6 trở lên hoặc có chứng chỉ HSK cấp độ 3.

Trong năm 2026, hai trường THPT Lê Quý Đôn và THPT Marie Curie sẽ tiếp tục tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật (ngoại ngữ 1). Học sinh phải đăng ký nguyện vọng vào các trường này, đồng thời chọn tiếng Nhật là môn ngoại ngữ trong kỳ thi và đạt tối thiểu 5 điểm.

Nếu không trúng tuyển vào lớp tiếng Nhật, thí sinh vẫn được xét tuyển theo các nguyện vọng còn lại. Sau tuyển sinh, Sở GD&ĐT có thể xem xét tuyển bổ sung đối với học sinh đã học tiếng Nhật ở THCS và đạt yêu cầu.

Đáng lưu ý, học sinh trúng tuyển phải theo học xuyên suốt lộ trình tiếng Nhật trong toàn bộ bậc THPT. Việc chuyển đổi ngoại ngữ chỉ được xem xét trong trường hợp đặc biệt và phải được cơ quan quản lý chấp thuận, nhằm đảm bảo tính ổn định và liên thông của chương trình.

Đối với chương trình tiếng Pháp song ngữ, học sinh đã theo học ở THCS phải tham gia đầy đủ kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh lớp 10 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Căn cứ kết quả, thí sinh được ưu tiên bố trí vào các trường như THPT Nguyễn Thị Minh Khai hoặc THPT Marie Curie.

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình tuyển sinh lớp 10 và điểm trung bình các bài thi tiếng Pháp cùng môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp THCS. Nếu không trúng tuyển, học sinh vẫn được xét theo 3 nguyện vọng lớp 10 thông thường.

Với chương trình tăng cường tiếng Pháp, trường THPT Marie Curie tuyển sinh trong số học sinh đã trúng tuyển lớp 10. Riêng lớp tiếng Pháp (ngoại ngữ 1), học sinh phải hoàn thành chương trình song ngữ ở THCS và đạt từ 5 điểm trở lên ở môn thi tiếng Pháp.

TP.HCM lưu ý học sinh cần xác định rõ lộ trình ngoại ngữ khi đăng ký nguyện vọng. Sau khi được bố trí vào chương trình tiếng Pháp, thí sinh phải theo học ổn định và không được tham gia xét tuyển lại theo nguyện vọng lớp 10 thường.