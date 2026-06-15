Chuyện đau lòng này ở trường học là do đâu?

Một nghiên cứu mới của Đại học London (UCL) cho thấy trẻ em bị cha mẹ đánh đòn có nguy cơ cao xuất hiện các hành vi bắt nạt, bạo lực học đường.

Trẻ bị cha mẹ đánh đập có nguy cơ trở thành kẻ bắt nạt. Ảnh: Pexels.

Theo The Guardian, nghiên cứu này được thực hiện trên dữ liệu của 19.000 trẻ em sinh tại Vương quốc Anh vào đầu những năm 2000. Kết quả cho thấy những trẻ từng bị phạt thể chất ở các độ tuổi 3, 5 và 7 có khả năng vượt qua các kỳ thi GCSE thấp hơn đáng kể so với bạn bè đồng trang lứa. Kết quả này đã tính đến các yếu tố như hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế - xã hội hay quan điểm nuôi dạy con của cha mẹ.

Nhóm nghiên cứu cho biết thêm tác động của việc đánh đòn xuất hiện từ rất sớm thông qua các vấn đề về hành vi ở trẻ nhỏ. Việc thường xuyên chịu hình phạt thể chất trong những năm đầu đời cũng liên quan đến khả năng đọc viết thấp hơn.

Khi bước vào tuổi thiếu niên, những trẻ từng bị đánh đòn có nguy cơ hành vi chống đối xã hội cao hơn, ví dụ như bắt nạt anh chị em, bạn bè, bắt nạt trên mạng, gây hấn và phá hoại tài sản. Nhóm tác giả nhận định những hệ lụy này có thể tạo ra tác động tiêu cực đối với toàn xã hội.

Về kết quả học tập, 48% trẻ thường xuyên bị phạt thể chất không đạt yêu cầu ở ít nhất 5 môn GCSE, bao gồm tiếng Anh và Toán. Ảnh hưởng tiêu cực của việc đánh đòn cũng được ghi nhận rõ hơn ở các bé trai so với bé gái.

Những phát hiện trên đã làm dấy lên lời kêu gọi siết chặt quy định về hình phạt thể chất đối với trẻ em tại Anh và Bắc Ireland. Bà Joanna Barrett, Phó trưởng bộ phận Chính sách của Hiệp hội chống bạo lực trẻ em tại ANh, cho rằng nghiên cứu một lần nữa cho thấy đánh đòn không giúp cải thiện hành vi mà còn gây ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển và sức khỏe tinh thần của trẻ.

Theo bà, trẻ em cần được bảo vệ khỏi bạo lực tương tự như người trưởng thành và đã đến lúc loại bỏ cơ chế bào chữa dựa trên khái niệm "hình phạt hợp lý".

Đồng quan điểm, nghị sĩ Jess Asato cho rằng chính phủ cần sớm xem xét các khuyến nghị từ báo cáo, đồng thời nhấn mạnh Scotland và xứ Wales đã chứng minh việc cấm đánh đòn trẻ em là một hướng đi khả thi.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Anh cho biết hiện chưa có kế hoạch ban hành lệnh cấm đánh đòn. Cơ quan này khẳng định Đạo luật Phúc lợi Trẻ em và Trường học mới sẽ tăng cường bảo vệ những trẻ có nguy cơ bị bạo hành hoặc bỏ bê.

Theo quy định hiện hành, Điều 58 của Đạo luật Trẻ em năm 2004 vẫn cho phép cha mẹ viện dẫn lý do "hình phạt hợp lý" để bào chữa nếu bị cáo buộc đánh con.

PGS.TS Anja Heilmann, chủ nhiệm nghiên cứu tại UCL, cho rằng khuyến nghị quan trọng nhất là sửa đổi các quy định cho phép áp dụng "hình phạt hợp lý" đối với trẻ em. Theo bà, việc các nhà lập pháp từ bỏ kế hoạch cấm hình phạt thể chất trong những năm gần đây là một cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, bởi mọi trẻ em đều có quyền được lớn lên trong môi trường không có bạo lực.