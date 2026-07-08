Nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bạo lực học đường hồi phục kỳ diệu

Nam sinh 14 tuổi ở Lâm Đồng, nghi tự tử sau thời gian bị bạn học chặn đường đòi tiền, đã hồi phục gần như hoàn toàn sau gần 2 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.

Hình ảnh của em H. sau hai tháng điều trị. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Ngày 8/7, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết nam sinh 14 tuổi ở Lâm Đồng, từng nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi nghi tự tử do bị bạo lực học đường, đã hồi phục gần như hoàn toàn sau gần 2 tháng được điều trị tích cực.

Nam sinh tên là Đ.M.H. (14 tuổi, ngụ Lâm Đồng). Hiện, em đã tỉnh táo, tri giác cải thiện tốt, tiếp xúc bình thường, tự thở khí trời và hầu như không để lại di chứng sau quá trình điều trị.

Trước đó, vào trưa 15/5/2026, sau khi đi thi về và gặp mẹ khoảng 10 phút, H. được gia đình phát hiện trong tình trạng treo cổ tại phòng ngủ, cơ thể tím tái. Người nhà lập tức tiến hành ép tim, hô hấp nhân tạo tại chỗ rồi đưa em đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc chống co giật trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Khi nhập viện, H. trong tình trạng hôn mê sâu, co giật và co cứng liên tục, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) chỉ còn 89%. Cơ thể em cũng có vết hằn vùng cổ, xây xát cằm và tổn thương phổi.

Sau gần 2 tháng điều trị tích cực, em H. đã cai máy thở, phục hồi tri giác, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và gần như trở lại trạng thái bình thường.

Qua quá trình thăm khám và hỗ trợ tâm lý sau khi bệnh nhân hồi phục, các bác sĩ cho biết H. rơi vào khủng hoảng tinh thần sau thời gian dài bị một nhóm bạn tại trường chặn đường đòi tiền hàng ngày. Nam sinh chia sẻ nếu không có tiền nộp, số tiền sẽ bị cộng dồn và tiếp tục bị ép phải đưa đủ. Điều này khiến em rơi vào trạng thái sợ hãi, bế tắc.

Hiện tại, ngoài công tác điều trị thể chất, bệnh viện tiếp tục phối hợp với các chuyên viên tâm lý để hỗ trợ H. ổn định tinh thần và vượt qua sang chấn.

Từ trường hợp của em H., Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố khuyến cáo phụ huynh cần dành nhiều thời gian quan tâm, lắng nghe con, kịp thời nhận biết những thay đổi về tâm lý hoặc các khó khăn mà trẻ gặp phải trong học tập và cuộc sống.

Gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để phát hiện, can thiệp sớm các dấu hiệu bạo lực học đường hoặc khủng hoảng tâm lý, hạn chế những sự việc đáng tiếc xảy ra.