Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên cùng các đơn vị thành viên được bổ nhiệm ban lãnh đạo gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

GS.TS Phan Bách Thắng tiếp tục giữ vai trò Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Ảnh: VNUHCM.

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Cùng với đó, Ban thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM trao các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo nhiều đơn vị thành viên và trực thuộc, gồm trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Công nghệ Thông tin, trường Đại học Quốc tế, trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn.

Ban lãnh đạo trường Đại học Khoa học Sức khỏe được bổ nhiệm. Ảnh: VNUHCM.

Danh sách các nhân sự được Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm cụ thể như sau:

STT Họ và tên Chức vụ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TP.HCM 1 TS Lưu Trung Thủy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM; Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQG-HCM TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VÀ GIÁM ĐỐC ĐHQG-HCM

Trường Đại học Bách khoa 2 GS.TS Mai Thanh Phong Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa 3 GS.TS Lê Minh Phương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa 4 PGS.TS Phạm Trần Vũ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa 5 GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa 6 PGS.TS Trần Thiên Phúc Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 7 PGS.TS Trần Lê Quan Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên 8 PGS.TS Trần Minh Triết Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên 9 GS.TS Nguyễn Trung Nhân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên 10 ThS Văn Chí Nam Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 11 GS.TS Ngô Thị Phương Lan Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 12 PGS.TS Lưu Văn Quyết Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 13 TS Lê Hoàng Dũng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 14 TS Phan Thanh Định Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin 15 PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin 16 PGS.TS Vũ Đức Lung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin 17 PGS.TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin

Trường Đại học Quốc tế 18 PGS.TS Lê Văn Thăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế 19 PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế 20 GS.TS Phạm Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe 21 GS.TS Phan Bách Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe 22 ThS Nguyễn Hoàng Dũng Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Khoa học Sức khỏe 23 PGS.TS Phạm Anh Vũ Thụy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe 24 PGS.TS Võ Thành Toàn Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn 25 PGS.TS Nguyễn Hồng Quân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết đây là dấu mốc quan trọng đối với hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM trong bối cảnh giáo dục đại học bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và cơ hội chưa từng có.

Theo bà Mai, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo không chỉ là sự thay đổi về nhân sự mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản trị, điều hành và dẫn dắt các đơn vị trong toàn hệ thống.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Bên cạnh đó, giá trị của một vị trí lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở khả năng sử dụng thẩm quyền được giao để nâng cao chất lượng tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho người học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và gia tăng đóng góp của Đại học Quốc gia TP.HCM đối với sự phát triển của đất nước.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định giáo dục đại học, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia. Những thay đổi về chính sách và pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đại học, khoa học công nghệ sẽ tiếp tục tác động mạnh đến mô hình quản trị, cơ chế huy động nguồn lực, hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học.

Trong bối cảnh đó, các trường đại học lớn, đặc biệt là hai đại học quốc gia, đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành kết quả cụ thể, người đứng đầu các đơn vị phải thể hiện năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần hành động quyết liệt và trách nhiệm trong công việc.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cũng nhấn mạnh vai trò của sự đoàn kết trong toàn hệ thống. Theo đó, các trường thành viên, các ban chức năng và đơn vị trực thuộc cần tăng cường phối hợp, liên kết chặt chẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp.

PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin. Ảnh: Thái An.

Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin, cam kết phối hợp cùng ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai hiệu quả các chủ trương và chiến lược phát triển của đơn vị trong giai đoạn mới.

Đồng thời, PGS.TS Khang cam kết sẽ đẩy mạnh liên kết, chia sẻ nguồn lực, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đại học hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế.