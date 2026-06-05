Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

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GS.TS Phan Bách Thắng tiếp tục giữ vai trò Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Ảnh: VNUHCM.
Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.
Cùng với đó, Ban thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM trao các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo nhiều đơn vị thành viên và trực thuộc, gồm trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Công nghệ Thông tin, trường Đại học Quốc tế, trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn.
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Ban lãnh đạo trường Đại học Khoa học Sức khỏe được bổ nhiệm. Ảnh: VNUHCM.
Danh sách các nhân sự được Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm cụ thể như sau:
|STT
|Họ và tên
|Chức vụ
|TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TP.HCM
|1
|TS Lưu Trung Thủy
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM; Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQG-HCM
|TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VÀ GIÁM ĐỐC ĐHQG-HCM
|Trường Đại học Bách khoa
|2
|GS.TS Mai Thanh Phong
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa
|3
|GS.TS Lê Minh Phương
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa
|4
|PGS.TS Phạm Trần Vũ
|Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa
|5
|GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa
|6
|PGS.TS Trần Thiên Phúc
|Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
|7
|PGS.TS Trần Lê Quan
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên
|8
|PGS.TS Trần Minh Triết
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên
|9
|GS.TS Nguyễn Trung Nhân
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên
|10
|ThS Văn Chí Nam
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
|11
|GS.TS Ngô Thị Phương Lan
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
|12
|PGS.TS Lưu Văn Quyết
|Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
|13
|TS Lê Hoàng Dũng
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
|14
|TS Phan Thanh Định
|Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
|Trường Đại học Công nghệ Thông tin
|15
|PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin
|16
|PGS.TS Vũ Đức Lung
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin
|17
|PGS.TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin
|Trường Đại học Quốc tế
|18
|PGS.TS Lê Văn Thăng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế
|19
|PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế
|20
|GS.TS Phạm Văn Hùng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế
|Trường Đại học Khoa học Sức khỏe
|21
|GS.TS Phan Bách Thắng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe
|22
|ThS Nguyễn Hoàng Dũng
|Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Khoa học Sức khỏe
|23
|PGS.TS Phạm Anh Vũ Thụy
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe
|24
|PGS.TS Võ Thành Toàn
|Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe
|Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn
|25
|PGS.TS Nguyễn Hồng Quân
|Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết đây là dấu mốc quan trọng đối với hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM trong bối cảnh giáo dục đại học bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và cơ hội chưa từng có.
Theo bà Mai, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo không chỉ là sự thay đổi về nhân sự mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản trị, điều hành và dẫn dắt các đơn vị trong toàn hệ thống.
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GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Thái An.
Bên cạnh đó, giá trị của một vị trí lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở khả năng sử dụng thẩm quyền được giao để nâng cao chất lượng tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho người học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và gia tăng đóng góp của Đại học Quốc gia TP.HCM đối với sự phát triển của đất nước.
Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định giáo dục đại học, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia. Những thay đổi về chính sách và pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đại học, khoa học công nghệ sẽ tiếp tục tác động mạnh đến mô hình quản trị, cơ chế huy động nguồn lực, hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học.
Trong bối cảnh đó, các trường đại học lớn, đặc biệt là hai đại học quốc gia, đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành kết quả cụ thể, người đứng đầu các đơn vị phải thể hiện năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần hành động quyết liệt và trách nhiệm trong công việc.
Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cũng nhấn mạnh vai trò của sự đoàn kết trong toàn hệ thống. Theo đó, các trường thành viên, các ban chức năng và đơn vị trực thuộc cần tăng cường phối hợp, liên kết chặt chẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp.
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PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin. Ảnh: Thái An.
Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin, cam kết phối hợp cùng ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai hiệu quả các chủ trương và chiến lược phát triển của đơn vị trong giai đoạn mới.
Đồng thời, PGS.TS Khang cam kết sẽ đẩy mạnh liên kết, chia sẻ nguồn lực, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đại học hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
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