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Giáo dục

Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

  • Thứ sáu, 5/6/2026 16:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên cùng các đơn vị thành viên được bổ nhiệm ban lãnh đạo gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

GS.TS Phan Bách Thắng tiếp tục giữ vai trò Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Ảnh: VNUHCM.

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Cùng với đó, Ban thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM trao các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo nhiều đơn vị thành viên và trực thuộc, gồm trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Công nghệ Thông tin, trường Đại học Quốc tế, trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn.

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Ban lãnh đạo trường Đại học Khoa học Sức khỏe được bổ nhiệm. Ảnh: VNUHCM.

Danh sách các nhân sự được Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm cụ thể như sau:

STT Họ và tên Chức vụ
TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TP.HCM
1 TS Lưu Trung Thủy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM; Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQG-HCM
TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VÀ GIÁM ĐỐC ĐHQG-HCM

Trường Đại học Bách khoa
2 GS.TS Mai Thanh Phong Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa
3 GS.TS Lê Minh Phương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa
4 PGS.TS Phạm Trần Vũ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa
5 GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa
6 PGS.TS Trần Thiên Phúc Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7PGS.TS Trần Lê QuanỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên
8PGS.TS Trần Minh TriếtỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên
9GS.TS Nguyễn Trung NhânỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên
10ThS Văn Chí NamỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
11GS.TS Ngô Thị Phương LanỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
12PGS.TS Lưu Văn QuyếtPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
13TS Lê Hoàng DũngỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
14TS Phan Thanh ĐịnhPhó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
15PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh KhangỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin
16PGS.TS Vũ Đức LungỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin
17PGS.TS Nguyễn Lưu Thùy NgânỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin

Trường Đại học Quốc tế
18PGS.TS Lê Văn ThăngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế
19PGS.TS Đinh Đức Anh VũỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế
20GS.TS Phạm Văn HùngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe
21GS.TS Phan Bách ThắngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe
22ThS Nguyễn Hoàng DũngPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Khoa học Sức khỏe
23PGS.TS Phạm Anh Vũ ThụyỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe
24PGS.TS Võ Thành ToànPhó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn
25PGS.TS Nguyễn Hồng QuânViện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết đây là dấu mốc quan trọng đối với hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM trong bối cảnh giáo dục đại học bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và cơ hội chưa từng có.

Theo bà Mai, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo không chỉ là sự thay đổi về nhân sự mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản trị, điều hành và dẫn dắt các đơn vị trong toàn hệ thống.

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GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Bên cạnh đó, giá trị của một vị trí lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở khả năng sử dụng thẩm quyền được giao để nâng cao chất lượng tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho người học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và gia tăng đóng góp của Đại học Quốc gia TP.HCM đối với sự phát triển của đất nước.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định giáo dục đại học, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia. Những thay đổi về chính sách và pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đại học, khoa học công nghệ sẽ tiếp tục tác động mạnh đến mô hình quản trị, cơ chế huy động nguồn lực, hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học.

Trong bối cảnh đó, các trường đại học lớn, đặc biệt là hai đại học quốc gia, đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành kết quả cụ thể, người đứng đầu các đơn vị phải thể hiện năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần hành động quyết liệt và trách nhiệm trong công việc.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cũng nhấn mạnh vai trò của sự đoàn kết trong toàn hệ thống. Theo đó, các trường thành viên, các ban chức năng và đơn vị trực thuộc cần tăng cường phối hợp, liên kết chặt chẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp.

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PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin. Ảnh: Thái An.

Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin, cam kết phối hợp cùng ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai hiệu quả các chủ trương và chiến lược phát triển của đơn vị trong giai đoạn mới.

Đồng thời, PGS.TS Khang cam kết sẽ đẩy mạnh liên kết, chia sẻ nguồn lực, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đại học hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

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Thái An

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