Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất 22

Sáng 9/7, trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT (điểm sàn) năm 2026.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Theo đó, điểm sàn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội dao động 16,5-22 điểm, chưa nhân hệ số, không tính điểm cộng.

Trong đó, trừ Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật lấy điểm sàn 19, các ngành đào tạo giáo viên còn lại đều có điểm sàn trên 20. Các ngành lấy điểm sàn 22 gồm Giáo dục đặc biệt, Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh), Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử.

Ở khối ngành ngoài sư phạm, đa số có điểm sàn dao động 18-20 điểm. Ngành lấy điểm sàn thấp nhất là Huấn luyện thể thao, bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026. Bên cạnh đó, thí sinh đăng ký ngành này còn phải đạt tối thiểu 5,5 điểm mỗi môn thi tốt nghiệp trong tổ hợp.

Điểm sàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 theo từng ngành, chương trình đào tạo cụ thể như sau:

Năm 2026, trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển sinh khoảng 6.000 chỉ tiêu cho 58 ngành và chương trình đào tạo. Nhà trường vẫn giữ ổn định 4 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng, xét tuyển thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh lưu ý tại quy chế tuyển sinh năm 2026, Bộ GD&ĐT quy định nếu đăng ký xét tuyển các ngành Sư phạm (bao gồm trình độ đại học và cao đẳng mầm non), các em phải xếp các nguyện vọng này trong 5 nguyện vọng đầu tiên trên hệ thống tuyển sinh. Nếu thí sinh đặt ngành Sư phạm từ nguyện vọng thứ 6 trở đi, hệ thống sẽ không xét tuyển, dù điểm thi của thí sinh có đạt mức cao.

Năm ngoái, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển khoảng 5.000 sinh viên. Điểm chuẩn từ 19-29,06/30 điểm.