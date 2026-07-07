Lưu ý mới với thí sinh đăng ký vào Ngoại thương

Trường Đại học Ngoại thương cho biết sẽ đổi cách tính điểm xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) và điều chỉnh bảng quy đổi SAT.

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp, tháng 4/2026. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo thông báo mới nhất của trường Đại học Ngoại thương, căn cứ phổ điểm các kỳ thi đánh giá năng lực SAT của thí sinh đã đăng ký thông tin xét tuyển, nhà trường điều chỉnh bảng quy đổi điểm xét tuyển sử dụng kết quả SAT (tính trên thang điểm 20). Cụ thể như sau:

Như vậy, để được quy đổi thành 20 điểm, thí sinh phải đạt SAT từ 1.580/1.600 trở lên, thay vì 1.550 như trước.

Bên cạnh đó, điểm xét tuyển đánh giá năng lực đối với thí sinh sử dụng kết quả HSA cũng được điều chỉnh, bằng cách cộng thêm 1 điểm vào điểm xét tuyển, ở cả thang 30 và 40. Thay đổi này căn cứ từ bảng phân vị quy đổi tương đương của Đại học Quốc gia Hà Nội giữa kết quả HSA năm 2026 và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (tổ hợp A00).

Ngoài ra, trường Đại học Ngoại thương cũng công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển/nhóm đối tượng xét tuyển. Cụ thể như sau:

Năm nay, trường Đại học Ngoại thương tuyển hơn 4.500 sinh viên cho ba cơ sở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Bốn phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, xét chứng chỉ đánh giá năng lực.

Điểm sàn xét tuyển với tổ hợp gốc A00 (Toán, Lý, Hóa) là 24 điểm. Với các tổ hợp còn lại, ngưỡng nhận hồ sơ là 23 điểm, gồm: A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp), D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung), D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật), D07 (Toán, Hóa, Anh).

Học phí năm 2026 của trường Đại học Ngoại thương từ 28-88 triệu đồng tùy chương trình, tăng 2-5 triệu đồng so với năm ngoái.