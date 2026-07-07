Điểm sàn 23 trường quân đội lên tới 25

Năm 2026, điểm sàn vào các trường quân đội rơi vào 17-25 điểm, Học viện Khoa học Quân sự lấy mức sàn cao nhất, áp dụng với thí sinh nữ.

Chiến sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 7/7, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026 của 23 trường khối quân đội.

Theo đó, điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào các trường quân đội là 17-25 điểm. Mức điểm này đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên.

Trong đó, Học viện Khoa học Quân sự có yêu cầu cao nhất, áp dụng với thí sinh nữ. Cụ thể, thí sinh nữ phải đạt 25 điểm 3 môn theo tổ hợp D01, D02 mới đủ điều kiện đăng ký vào trường. Trong khi đó, thí sinh nam được yêu cầu mức sàn 18 điểm.

Tiếp đến là Học viện Kỹ thuật quân sự, điểm sàn áp dụng với thí sinh nam là 19 và nữ là 21 điểm.

Riêng Học viện Quân y, mức điểm sàn bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định với nhóm ngành sức khỏe năm 2026.

Lưu ý, mức điểm sàn theo tổ hợp D01, D02 của Học viện Khoa học Quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Toán và môn Ngoại ngữ.

Học viện Biên phòng và trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh phía nam theo chỉ tiêu từng quân khu, gồm quân khu 4 (thí sinh có nơi thường trú tại Quảng Trị, Huế), quân khu 5, quân khu 7 và quân khu 9.

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 779 chỉ tiêu.

Các trường quân đội tuyển sinh theo 4 phương thức khác, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trước đó, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tuyển thẳng 72 thí sinh vào 5 học viện, trường quân đội hệ quân sự năm 2026.

Trong đó có 65 thí sinh nam, 7 thí sinh nữ. Học viện Kỹ thuật quân sự dẫn đầu số thí sinh trúng tuyển thẳng với 23 em, trường Sĩ quan Chính trị 20 thí sinh, Học viện Quân y 18 thí sinh, Học viện Khoa học Quân sự có 8 thí sinh và Học viện Biên phòng có 3 thí sinh.