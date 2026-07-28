Nữ sinh nhận học bổng tiến sĩ trường top 12 thế giới

Trước tốt nghiệp đại học 2 tháng, Nguyễn Vũ Thảo Trâm (22 tuổi) đã nhận được học bổng bậc tiến sĩ từ Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore).

Thảo Trâm tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, là á khoa của khoa Sinh học. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Vũ Thảo Trâm, sinh viên chương trình đào tạo tài năng ngành Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa hoàn thành chương trình cử nhân loại xuất sắc. Với GPA 3.72/4, Trâm là á khoa tốt nghiệp của khoa Sinh học.

Trước ngày tốt nghiệp 2 tháng, nữ sinh đã nhận tin đỗ học bổng chương trình tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - ngôi trường đứng thứ 12 thế giới theo bảng xếp hạng QS 2027. Với học bổng này, Trâm được miễn toàn bộ học phí và nhận sinh hoạt phí 3.000 SGD/tháng (khoảng 61 triệu đồng).

Viết tiếp hành trình dang dở của mẹ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thảo Trâm cho hay mẹ cô từng là giảng viên ngành Sinh học. Từ nhỏ, nữ sinh thường được mẹ dẫn lên trường, lên phòng thí nghiệm và dần nhen nhóm sự hứng thú, yêu thích với khoa học.

Thế nhưng, biến cố ập đến khi Trâm học lớp 7, mẹ đột ngột qua đời. Dưới sự động viên, định hướng của bố, lên cấp 3, nữ sinh theo học lớp chuyên Sinh tại trường THPT chuyên Thái Nguyên.

Sau đó, dù trúng tuyển cả ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội, Trâm vẫn quyết tâm theo đuổi hành trình còn dở dang của mẹ. Với giải ba học sinh giỏi quốc gia năm lớp 12, nữ sinh được tuyển thẳng vào chương trình tài năng ngành Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

“Mình muốn nối tiếp mẹ, trở thành giảng viên, nhà khoa học”, Trâm bộc bạch.

Bước vào đại học, khối lượng kiến thức lớn cùng lịch học dày đặc từng khiến Trâm gặp đôi chút khó khăn ở học kỳ đầu tiên. Dù vậy, nữ sinh nhanh chóng lấy lại cân bằng, cả năm kỳ học còn lại đều duy trì GPA ở mức xuất sắc, thường xuyên nhận được học bổng từ trường.

Về nghiên cứu khoa học, thay vì chờ đến năm ba như lộ trình đào tạo thông thường, từ năm hai, Trâm đã chủ động xin tham gia phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein do PGS.TS Nguyễn Quang Huy, giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, phụ trách.

Những ngày đầu nghiên cứu không hề dễ dàng. Trâm bắt đầu học kỹ năng cơ bản và quy trình kỹ thuật trong lab. Tuy nhiên, sinh viên lớp tài năng thường học nhiều tín chỉ hơn so với lớp chuẩn, thời gian học gần như kín nên nữ sinh không có nhiều thời gian cho nghiên cứu.

“Do đó, thao tác thực hành của mình còn yếu, lóng ngóng và hay xảy ra lỗi”, Trâm kể khi được các anh chị khóa trên chấm điểm kỹ thuật, nữ sinh đạt điểm thấp nhất. Kết quả này khiến Trâm sốc, thậm chí còn bị thầy nhắc nhở. Dù vậy, nữ sinh không để bản thân đánh mất động lực, thay vào đó là chăm chỉ hơn để cải thiện.

Trâm có 2 tháng tham gia trao đổi nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang. Ảnh: NVCC.

Bước ngoặt từ “bạn rủ đăng ký”

Quyết định du học bậc sau đại học đến với Thảo Trâm khá tình cờ. Trước đó, nữ sinh đã dự định học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ trong nước. Tuy nhiên, mùa hè năm ngoái, khi được bạn học rủ đăng ký chương trình trao đổi ngắn hạn tại Đại học Công nghệ Nanyang, Trâm quyết định nộp hồ sơ thử sức.

Trải qua các vòng xét duyệt, cô trở thành một trong bốn sinh viên nhận tấm vé sang Singapore trao đổi trong vòng hai tháng. Tại NTU, Trâm được làm việc tại phòng thí nghiệm của GS Dan He và được giao một đề tài nghiên cứu về công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR-Cas. Mục tiêu là tìm hiểu chức năng của một loại gene cụ thể, xem xét khả năng ứng dụng của nó trong việc chống lại ung thư.

Trái ngược với những lóng ngóng trước đây, Trâm đã khiến GS He bất ngờ. Nữ sinh thực hiện thành thục các kỹ thuật như nối gene vào vector hay nuôi cấy vi sinh mà gần như không cần hướng dẫn. Chính nhờ khả năng làm việc độc lập này, GS Dan He đã ngỏ lời mời Trâm quay lại làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngay sau kỳ trao đổi.

“Lúc này, mình mới nghiêm túc suy nghĩ về việc du học”, Trâm nói.

Sự công nhận từ GS Dan He giúp Trâm có thêm động lực và tự tin vào khả năng của mình. Trở về nước, nữ sinh tập trung làm nghiên cứu với cường độ cao, thậm chí cả ngày nghỉ, Trâm cũng lên phòng lab. Cô cùng bạn học thực hiện một đề tài mới liên quan đến chỉnh sửa gene nhằm tận dụng kiến thức đã học ở NTU.

Dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Quang Huy, sau nửa năm, Trâm có một đề tài nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học trong nước, đồng thời giành giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường.

Thảo Trâm cùng bạn học giành giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường. Ảnh: NVCC.

Cùng với nghiên cứu, Trâm dành thời gian chuẩn bị hồ sơ du học và gửi đi vào đầu tháng 1/2025. Dù nhận được sự ủng hộ của GS Dan He, một tháng sau, nữ sinh vẫn trải qua cuộc phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh của NTU, kéo dài 15 phút.

Hội đồng tập trung hỏi về định hướng nghiên cứu, kiểm tra mức độ hiểu biết và khả năng nghiên cứu. Trâm dành 2 tuần để chuẩn bị, trình bày cụ thể quá trình và kết quả nghiên cứu mà cô đã thực hiện.

Tháng 5/2026, Trâm nhận thông báo trúng tuyển, chính thức trở thành nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Hoá học và Y sinh của NTU vào tháng 9 tới.

“Mình đã chọn chuyên ngành Hóa sinh và Sinh học phân tử, giống như mẹ”, Trâm chia sẻ về định hướng của mình.

PGS.TS Nguyễn Quang Huy đánh giá cao học trò ở nền tảng chuyên môn tốt, tư duy nghiên cứu rõ ràng cùng sự trưởng thành trong cách học và cách làm việc. Ở Trâm luôn có sự chín chắn và nghị lực, chưa bao giờ coi hoàn cảnh là rào cản. Nữ sinh luôn sẵn sàng hỗ trợ các em khóa dưới, nhưng cũng biết bảo vệ quan điểm khoa học của mình bằng những lập luận thuyết phục và tinh thần hợp tác.

“Trâm luôn chủ động học hỏi, nghiêm túc với từng thí nghiệm và biết lắng nghe để hoàn thiện bản thân”, thầy Huy chia sẻ. “Có lẽ chính tình yêu với khoa học và mong muốn tiếp nối con đường nghiên cứu của mẹ đã trở thành động lực để Trâm luôn nỗ lực vượt lên chính mình”.