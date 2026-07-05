Loạt đại học công bố điểm sàn, chạm mốc 25

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Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.
Khoảng 25 trường đại học trên cả nước đã thông báo điểm sàn xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, một số ngành hoặc trường yêu cầu thí sinh đạt từ 22-25 điểm, tức trung bình 7,3-8,3 điểm mỗi môn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.
Ví dụ, tại Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm sàn 25 áp dụng với các chương trình đào tạo tài năng, bao gồm tài năng Toán học, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Toán ứng dụng, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Khoa học dữ liệu, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Khoa học Vật liệu, tài năng Hóa học, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Sinh học, tài năng Vật lý học, tài năng Sinh học.
Với các chương trình chất lượng cao, trường yêu cầu ngưỡng nộp hồ sơ là 23 điểm, gồm chất lượng cao Hóa học, chất lượng cao Địa lý tự nhiên, chất lượng cao Khoa học môi trường, chất lượng cao Khí tượng và khí hậu học, chất lượng cao Địa chất học.
Trong khi đó, ở Đại học Ngoại thương, điểm sàn xét tuyển với tổ hợp gốc A00 (Toán, Lý, Hóa) là 24 điểm. Với các tổ hợp còn lại, ngưỡng nhận hồ sơ là 23 điểm, gồm: A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp), D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung), D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật), D07 (Toán, Hóa, Anh).
Tại Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu cũng lấy mức sàn 24 điểm. Với các ngành còn lại, thí sinh cần đạt tối thiểu 22 điểm để được tham gia xét tuyển vào trường.
Ngược lại, bên cạnh những trường lấy điểm sàn ở mức 22-24, không ít trường lấy điểm sàn ở mức 15-17, như Học viện chính sách và phát triển, trường Đại học Thành Đô, trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương...
Điểm sàn của các trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:
|STT
|Trường
|Điểm sàn
|1
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19-25
|2
|Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|22-24
|3
|Trường Đại học Ngoại thương
|23-24
|4
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|22 (chương trình thuộc lĩnh vực Pháp luật, điểm Toán đạt từ 6)
|5
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|19,5-20
|6
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|7
|Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|8
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|9
|Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
|16-18 (trừ ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp)
|10
|Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|11
|Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|12
|Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|13
|Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|19
|14
|Đại học Phenikaa
|15-24 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật)
|15
|Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|15-19
|16
|Trường Đại học Mỏ - Địa chất
|15-21
|17
|Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
|15-22
|18
|Trường Đại học Xây dựng miền Trung
|15-18
|19
|Học viện chính sách và phát triển
|- Trụ sở Hà Nội: 19
- Phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng: 16
|20
|Trường Đại học Thành Đô
|16-17,5
|21
|Trường Đại học FPT
|18-21
|22
|Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương
|15
|24
|Đại học Duy Tân
|15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe)
|24
|Trường Đại học Gia Định
|15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật)
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.
Theo quy chế tuyển sinh đại học 2026, nguồn tuyển vào đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm. Quy định này không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp.
Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ, Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học. Trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.
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