Đạt điều kiện nghiêm ngặt này mới được đăng ký học bán dẫn

Học sinh phải đạt tối thiểu 7,5 điểm môn Toán, thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm của tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc mới được đăng ký các chương trình về vi mạch bán dẫn.

Sinh viên ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Thông tin thuộc công văn Bộ GD&ĐT gửi các trường đại học về việc rà soát công tác tuyển sinh, ngày 14/7.

Cụ thể, đối với yêu cầu đầu vào chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học đối với thí sinh tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học căn cứ vào việc đối sánh phổ điểm một số tổ hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm học bạ để xác định ngưỡng tương ứng với tổ hợp xét tuyển của chương trình.

Riêng đối với các chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn, thí sinh phải thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc. Theo công bố của bộ năm nay, mức này là từ 7,5 điểm trở lên.

Đồng thời, thí sinh phải thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm của tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc. Tổ hợp phải có môn Toán và ít nhất một môn khác thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên.

Trước đó, nhiều trường đã công bố điểm sàn dự kiến chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn với các mức khác nhau. Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy từ 18 điểm, Đại học Phenikaa lấy từ 24, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội lấy điểm sàn 23, trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) lấy 19 điểm, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) là 22 điểm...

Sau yêu cầu của Bộ GD&ĐT, một số trường đã cập nhật lại mức điểm sàn đối với các chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn. Cụ thể, ngoài điểm môn Toán đạt từ 7,5 điểm, Đại học Bách khoa Hà Nội yêu cầu tổng điểm thi của 3 môn trong số các tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 22,75 điểm trở lên.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 14/7.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của bộ.

Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 13/8.