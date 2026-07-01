Điều đặc biệt ở hai thủ khoa C00 và D07

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, hai thí sinh tự do là thủ khoa toàn quốc ở tổ hợp C00 và D07, cùng thi tại Hà Nội.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, thủ khoa tổ hợp C00 là em Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 2006, là cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk. Nam sinh đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 9,5 điểm môn Lịch sử và 10 điểm Địa lý, tổng 28,75/30 điểm.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 443.000 thí sinh thi môn Địa lý nhưng chỉ có 56 điểm 10, trong đó có Thanh Bình.

Trong khi đó, thủ khoa tổ hợp D07 là em Phạm Đức Minh, sinh năm 2007, cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội. Nam sinh đạt 10 điểm Toán, 9,75 điểm môn Hóa và môn Tiếng Anh, đạt tổng 29,5/30.

Ngoài hai thủ khoa là thí sinh tự do, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 năm nay còn có 10 thủ khoa ở các tổ hợp. Các em này đều là học sinh lớp 12, đến từ các tỉnh, thành Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đắk Lắk.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.