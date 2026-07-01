Một trường ở TP.HCM có hai thủ khoa 3 điểm 10 khối B00

3/4 đạt điểm tuyệt đối 30/30 khối B00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đến từ TP.HCM. Riêng một trường tư thục "đóng góp" tới 2 thủ khoa.

Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông. Ảnh: FBNT.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cả nước ghi nhận bốn thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Riêng TP.HCM có ba thí sinh đạt thành tích này, trong khi Đắk Lắk có một em.

Đáng chú ý, trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông có tới hai trong ba thủ khoa khối B00 của TP.HCM là em Đinh Ngọc Hải Lam và Nguyễn Lê Yến Nhi. Cả hai đều là học sinh các lớp chuyên khối B00 của trường.

Việc cùng lúc có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp B00 giúp Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông trở thành một trong những cơ sở giáo dục có thành tích nổi bật nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông thuộc Hệ thống trường Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông tại TP.HCM. Hệ thống này được biết đến với mô hình đào tạo nội trú và bán trú, học sinh học tập theo thời gian biểu cường độ cao.

Ngoài hai buổi học chính khóa, học sinh còn tham gia các buổi tự học và ôn luyện vào buổi tối. Việc sử dụng điện thoại di động được hạn chế nhằm tạo môi trường tập trung học tập. Khi cần liên lạc, phụ huynh có thể trao đổi thông qua giáo viên hoặc nhà trường.

Những năm gần đây, hệ thống trường này liên tục ghi dấu ấn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT khi có nhiều học sinh đạt điểm cao, trong đó có các thủ khoa ở những tổ hợp xét tuyển đại học.

Theo thông tin tuyển sinh của trường, học phí dao động từ khoảng 4,5-12 triệu đồng/tháng tùy chương trình. Bên cạnh đó, học sinh mới phải tham gia khóa học hè để khảo sát năng lực và làm quen với môi trường học tập.