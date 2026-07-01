Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến giảm

Đại học Kinh tế Quốc dân dự báo điểm chuẩn các ngành đào tạo năm nay có xu hướng giảm nhẹ, nhưng nhóm ngành hot có thể tăng 0,25-0,5 điểm so với năm 2025.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Việt Linh.

Nhận định trên được TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi và phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo ông Đức, dải điểm chuẩn có thể trải từ 23-28,5 điểm, thấp hơn khoảng 0,25 so với mức 23-28,83 của năm ngoái.

Điểm chuẩn sẽ chia thành 4 nhóm. Cụ thể, nhóm rất cao dự kiến nằm trong khoảng từ 27,5-28,5/30 điểm. Nhóm thứ hai có mức điểm từ 26 đến dưới 27,5 điểm. Nhóm trung bình dự kiến sẽ lấy từ 24,5 đến dưới 26 điểm, và cuối cùng là nhóm thấp hơn với mức điểm từ 23 đến 24,5 điểm.

"Một số ngành/chương trình đào tạo có sức hút lớn dự kiến có điểm chuẩn cao hơn khoảng 0,25-0,5 điểm", ông Đức cho hay.

Ông Đức cho biết nhận định trên căn cứ vào bốn yếu tố. Thứ nhất là phổ điểm thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Căn cứ thứ hai là năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, các trường đại học chỉ được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc cộng điểm thưởng.

Căn cứ thứ ba là chỉ tiêu của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay tăng 500 so với năm ngoái, đồng thời mở 15 ngành và chương trình mới, phần nào khiến mức độ cạnh tranh giảm. Cuối cùng, dữ liệu cho thấy điểm chuẩn các năm gần đây, đặc biệt năm 2025, của trường ít biến động.

Lưu ý, dự báo nhằm giúp thí sinh tham khảo, định hướng lựa chọn ngành/chương trình đào tạo phù hợp khi đăng ký nguyện vọng. Ông Đức cho biết điểm trúng tuyển chính thức phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng nguyện vọng đăng ký, điểm xét tuyển của thí sinh, chỉ tiêu của từng ngành/chương trình đào tạo...

Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cùng bảng điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển vào ngày 4/7. Thí sinh cần chủ động theo dõi và tra cứu thông tin chính thức tại trang tuyển sinh của nhà trường để đưa ra quyết định đặt nguyện vọng chính xác nhất.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển khoảng 9.000 chỉ tiêu cho 88 mã tuyển sinh, tăng 15 mã so với năm trước. Ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét điểm ba môn thi tốt nghiệp và xét tuyển kết hợp.

Học phí hệ tiêu chuẩn của trường ở mức 20-28 triệu đồng; chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE) là 41-68 triệu đồng.