Thủ khoa khối B00 của TP.HCM đã có IELTS 7.5

Đinh Ngọc Hải Lam, một trong 3 thủ khoa khối B00 của TP.HCM, không chỉ đạt 30 điểm tuyệt đối mà còn sở hữu IELTS 7.5 và SAT 1.390/1.600 điểm.

Hải Lam là một trong ba thủ khoa khối B00 của TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Sáng 1/7, Đinh Ngọc Hải Lam thức dậy sớm hơn thường lệ. Dù đã tự chấm bài và dự đoán mình có thể đạt 30 điểm sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông vẫn không giấu được hồi hộp khi nhấn nút tra cứu.

Chỉ khi ba điểm 10 hiện lên trên màn hình, em mới tin mình là một trong bốn thủ khoa toàn quốc khối B00 năm nay. Ngoài ba điểm 10 ở tổ hợp B00, Hải Lam đạt 7,25 điểm ở môn Ngữ văn.

Luyện hơn 1.000 đề thi trong một năm

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Hải Lam cho biết sau kỳ thi tốt nghiệp THPT vào tháng 6 vừa qua, em đã đối chiếu đáp án và tự tính được khoảng 30 điểm ở ba môn Toán, Hóa học, Sinh học. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn không dám chắc mình thực sự đạt được mức điểm này.

"Em rất vui, không nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa", Hải Lam chia sẻ.

Khác với nhiều học sinh đạt điểm cao từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi tỉnh/thành phố, Hải Lam gần như không theo đuổi các kỳ thi này. Ngay từ đầu năm lớp 12, em xác định mục tiêu lớn nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học.

Ba môn Toán, Hóa học và Sinh học vốn là thế mạnh của Hải Lam từ bậc THCS. Khi bước vào năm cuối cấp, em lựa chọn tập trung toàn bộ thời gian để củng cố kiến thức nền thay vì đầu tư vào các nội dung chuyên sâu của kỳ thi học sinh giỏi.

Tại trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông, giáo viên của Hải Lam dành những tháng đầu năm để hệ thống toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa trước khi chuyển sang giai đoạn luyện đề và ôn tập nâng cao. Gần như vào tất cả cuối tuần, học sinh trường này đều làm bài thi thử.

Bản thân Hải Lam thậm chí duy trì cường độ ôn luyện cao hơn. Trong suốt năm lớp 12, nữ sinh ước tính đã làm hơn 1.000 bộ đề ở ba môn xét tuyển.

Sau mỗi đề thi, em đều rà soát lại phần lý thuyết để hiểu cách kiến thức được vận dụng trong từng dạng câu hỏi, thay vì chỉ ghi nhớ đáp án. Khi bước vào phòng thi, nữ sinh lựa chọn làm lần lượt từ trên xuống dưới, hoàn thành các câu dễ trước rồi mới xử lý câu khó. Mỗi môn, em đều còn khoảng 10-15 phút để kiểm tra lại bài.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận bốn thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Riêng TP.HCM có ba em đạt thành tích này. Đáng chú ý, trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông có tới hai thủ khoa.

Không chỉ giỏi 3 môn khối B

Hải Lam là học sinh nội trú của trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông, thuộc Hệ thống trường Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông. Nhà trường áp dụng mô hình học tập với thời khóa biểu chặt chẽ. Ngoài hai buổi học chính khóa, học sinh tiếp tục ôn luyện vào buổi tối. Việc sử dụng điện thoại được hạn chế nhằm giúp học sinh tập trung cho việc học.

Nữ sinh cho biết môi trường nội trú giúp em duy trì được tính kỷ luật, hạn chế những yếu tố gây xao nhãng và tạo điều kiện để tập trung hoàn toàn cho mục tiêu thi đại học.

Không chỉ đạt thành tích xuất sắc ở tổ hợp B00, Hải Lam hiện còn sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5. Em chủ yếu học theo lộ trình của giáo viên tại trường, luyện nói cùng bạn bè và giáo viên nước ngoài.

Bên cạnh đó, Hải Lam còn đạt 1.390/1.600 điểm trong bài thi SAT dù không học thêm và mới chỉ làm quen với dạng đề trong thời gian ngắn trước khi dự thi.

Với kết quả 3 môn thi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Hải Lam dự định đăng ký xét tuyển ngành Y khoa của Đại học Y Dược TP.HCM. Dù gia đình không có truyền thống làm trong lĩnh vực y tế, bố mẹ luôn ủng hộ em theo đuổi con đường này.

Nói thêm về kết quả đạt được, Hải Lam cho rằng ba điểm 10 là "trái ngọt" của quá trình học đúng trọng tâm, nắm vững kiến thức nền và duy trì việc luyện đề trong suốt năm lớp 12, thay vì dựa vào những bí quyết đặc biệt.

"Nếu có lời khuyên dành cho các bạn khóa sau, em nghĩ điều quan trọng nhất là học thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa rồi luyện đề để biết cách vận dụng. Khi vào phòng thi, các bạn hãy giữ bình tĩnh, làm bài theo thứ tự từ dễ đến khó", Hải Lam nói.