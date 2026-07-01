Thêm trường đại học Việt Nam ghi dấu ấn quốc tế

Học viện Ngân hàng chính thức góp mặt trong bảng xếp hạng phát triển bền vững THE 2026, cùng với 17 trường đại học khác của Việt Nam.

Sinh viên Học viện Ngân hàng. Ảnh: Website nhà trường.

Bảng xếp hạng Sustainability Impact Rankings 2026 do Times Higher Education công bố, nhằm đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học đối với 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, từ giáo dục chất lượng, bình đẳng giới, giảm bất bình đẳng đến hành động vì khí hậu và phát triển quan hệ đối tác.

Năm nay, bảng xếp hạng ghi nhận 1.646 trường đại học đến từ 116 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đánh giá.

Theo kết quả vừa được công bố, Học viện Ngân hàng được xếp hạng 301-400 thế giới ở mục tiêu Phát triển bền vững số 16 (SDG 16) - hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh.

Cụ thể, SDG 16 tập trung đánh giá mức độ hiệu quả trong quản trị đại học, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình cũng như những đóng góp của cơ sở giáo dục đối với việc xây dựng môi trường học tập an toàn, công bằng và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, học viện cũng được xếp hạng 1.001-1.500 thế giới ở SDG 17 - Quan hệ đối tác vì các mục tiêu, phản ánh định hướng mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế của học viện.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng, cho biết kết quả trên phản ánh nỗ lực của học viện một giai đoạn, đồng thời cho thấy sự định hình rõ nét của một mô hình đại học phát triển theo hướng bền vững, hội nhập và có trách nhiệm toàn diện.

"Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vai trò của Học viện Ngân hàng như một chủ thể giáo dục đại học hiện đại, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia và cộng đồng quốc tế", ông Toàn chia sẻ.

Học viện Ngân hàng được thành lập năm 1961, tiền thân là trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển, trường đặt mục tiêu trở thành cơ sở đại học uy tín, đào tạo đa ngành, liên ngành, đạt chuẩn quốc tế năm 2030, là đại học thông minh vào năm 2045. Hiện tại, quy mô đào tạo của trường khoảng 17.000 sinh viên mỗi năm.

Nhiều năm qua, Học viện Ngân hàng đã đổi mới và hoàn thiện hệ thống quản trị đại học. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường quản trị minh bạch, thực hiện công khai thông tin theo quy định, tăng cường trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm tính nhất quán trong toàn bộ hoạt động của học viện.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và cung cấp dịch vụ đã góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và xây dựng môi trường học tập, làm việc tại học viện.

Bên cạnh đó, thời gian qua, học viện đã mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế thông qua việc tham gia và triển khai các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế và nguồn tài trợ từ các tổ chức, đối tác nước ngoài.

Trên cơ sở đó, học viện hình thành hệ sinh thái hợp tác đa chiều, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn. Qua đó góp phần mở rộng không gian học thuật, tăng cường hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với Học viện Ngân hàng, 17 đại diện khác của Việt Nam cũng góp mặt trong Sustainability Impact Rankings 2026. Trong số này, 10 trường cải thiện thứ hạng, 4 trường giữ nguyên vị trí và 3 trường lần đầu được xếp hạng.

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