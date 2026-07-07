'Chân sút vĩ đại' của Bỉ biết nói 8 thứ tiếng

Romelu Lukaku góp bàn trong chiến thắng 4-1 của Bỉ trước Mỹ ở vòng 16 đội World Cup 2026. Ngoài kỷ lục ghi bàn cho tuyển Bỉ, tiền đạo này còn sử dụng thành thạo tới 8 ngôn ngữ.

Romelu Lukaku là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của đội tuyển Bỉ. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/7, tuyển Bỉ giành chiến thắng 4-1 trước Mỹ ở vòng 16 đội World Cup 2026 để ghi tên vào tứ kết. Romelu Lukaku - chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển Bỉ - là người khép lại màn trình diễn ấn tượng bằng bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 90+3.

Không chỉ nổi tiếng với thể hình, sức mạnh và khả năng săn bàn, tiền đạo sinh năm 1993 còn được xem là một trong những cầu thủ đặc biệt của bóng đá thế giới bởi khả năng sử dụng tới 8 ngôn ngữ. Điều này giúp anh có thể giao tiếp với đồng đội ở hầu hết đội bóng từng khoác áo mà gần như không cần đến phiên dịch.

Giỏi ngôn ngữ từ nhỏ

Lukaku sinh ra tại Antwerp (Bỉ) trong một gia đình nhập cư từ Congo. Cha của anh, ông Roger Lukaku, từng là chân sút của tuyển thủ Zaire (nay là Cộng hòa Dân chủ Congo), còn mẹ là bà Adolphine Lukaku.

Tuổi thơ của Lukaku gắn với những ngày tháng thiếu thốn. Tiền đạo người Bỉ nhiều lần kể lại hình ảnh mẹ phải pha thêm nước vào sữa để cả gia đình đủ dùng. Chính hoàn cảnh ấy khiến anh sớm ý thức rằng bóng đá là con đường để thay đổi cuộc sống.

Cùng với bóng đá, Lukaku còn sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ. Lớn lên tại Bỉ - quốc gia có nhiều cộng đồng ngôn ngữ cùng tồn tại, anh nói tiếng Pháp với gia đình, học bằng tiếng Hà Lan (Flemish) ở trường và tiếp xúc với tiếng Đức từ nhỏ. Bên cạnh đó, anh còn nói tiếng Lingala để giao tiếp với người thân gốc Congo.

Theo thời gian, mỗi điểm đến trong sự nghiệp lại trở thành một lớp học ngoại ngữ mới đối với Lukaku. Hiện, tiền đạo này có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan (Flemish), tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Italy và tiếng Lingala.

Niềm đam mê ngoại ngữ của Lukaku cũng ảnh hưởng tới gia đình. Anh từng chia sẻ con trai mình khi mới 3 tuổi đã sử dụng xen kẽ tiếng Pháp, tiếng Hà Lan và tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, nhưng mỗi khi tức giận lại chuyển sang nói tiếng Lingala.

Điều đáng chú ý là Lukaku vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha hay tiếng Đức dù chưa từng thi đấu chuyên nghiệp tại các quốc gia này.

Theo chia sẻ của chính Lukaku, anh bắt đầu học tiếng Bồ Đào Nha từ năm 2010, khi nhiều cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha gia nhập học viện Anderlecht. Ban đầu, anh ghi nhớ những mẫu câu giao tiếp hàng ngày, sau đó dần cải thiện vốn từ bằng cách trò chuyện và sinh hoạt cùng các đồng đội.

Năm 2021, UEFA từng công bố danh sách các cầu thủ Chelsea cùng số ngôn ngữ họ có thể sử dụng. Riêng phần thông tin của Lukaku dài đến mức được mô tả là "làm vỡ bố cục" của bảng thống kê.

Lukaku học nhiều ngôn ngữ ngay từ nhỏ, hiện nói được 8 thứ tiếng. Ảnh: Reuters.

Không muốn phụ thuộc vào phiên dịch

Nếu nhiều cầu thủ coi ngoại ngữ chỉ là công cụ để thích nghi với cuộc sống mới, Lukaku xem đó là một phần trong chuyên môn thi đấu, thậm chí trở thành mật mã để bàn chiến thuật.

Trong thời gian khoác áo Everton, Lukaku và Yannick Bolasie - tuyển thủ Congo - thường sử dụng tiếng Lingala để trao đổi trong trận đấu. Do rất ít hậu vệ Premier League hiểu được ngôn ngữ này, Lingala gần như trở thành "mật mã" riêng giúp hai cầu thủ triển khai những pha phối hợp tấn công.

Khả năng ngôn ngữ của Lukaku cũng nhiều lần phát huy tác dụng ngay trên sân. Anh từng kể có lần tại Anh, một đối thủ chửi mình bằng tiếng Đức và hoàn toàn bất ngờ khi nhận lại màn đáp trả bằng chính ngôn ngữ đó.

Đối với Lukaku, học ngoại ngữ không đơn thuần là thích nghi với môi trường sống mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng đối với đồng đội, người hâm mộ và nền văn hóa nơi anh thi đấu.

Trong sự nghiệp từng khoác áo Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter Milan, Roma cùng đội tuyển Bỉ, tiền đạo sinh năm 1993 luôn cố gắng sử dụng ngôn ngữ bản địa thay vì phụ thuộc vào phiên dịch.

Ví dụ, khi chuyển từ Manchester United sang Inter Milan năm 2019 với mức phí 80 triệu euro, tiền đạo người Bỉ bắt đầu học tiếng Italy ngay cả trước khi thương vụ chính thức hoàn tất.

Chỉ khoảng 2,5 tháng sau khi đặt chân đến Serie A, Lukaku đã có thể trả lời trọn vẹn một cuộc phỏng vấn sau trận đấu bằng tiếng Italy mà không cần phiên dịch.

"Điều quan trọng với tôi là các đồng đội phải hiểu chính xác những gì tôi muốn. Tôi muốn nhận bóng như thế nào, ở đâu, trước hậu vệ, bên cạnh hậu vệ hay phía sau hậu vệ. Tôi phải biết chính xác những từ đó bằng tiếng Italy vì mỗi ngôn ngữ đều có những sắc thái khác nhau. Không gì có thể thay thế được điều đó", cầu thủ sinh năm 1993 nói.