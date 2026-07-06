Học vấn của các ngôi sao tuyển Anh

Dù sớm theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, nhiều tuyển thủ Tam Sư vẫn hoàn thành chương trình học phổ thông, thậm chí gây ấn tượng với thành tích nổi bật.

Jude Bellingham từng theo học tại The Priory School ở Edgbaston - trường tư thục được cơ quan kiểm định giáo dục Ofsted xếp hạng “Xuất sắc". Tại đây, anh được học trong môi trường chú trọng phát triển đồng thời học thuật và thể thao.

Sau đó, Bellingham tiếp tục theo học tại Loughborough College, cơ sở đào tạo nổi tiếng về giáo dục nghề nghiệp, thể thao của Anh.

Dù đã thi đấu chuyên nghiệp cho Birmingham City rồi chuyển sang Borussia Dortmund, anh vẫn duy trì việc học từ xa và hoàn thành Chứng chỉ BTEC Level 3 in Sport (BTEC Level 3 có giá trị tương đương A-Level để xét tuyển vào đại học tại Anh) vào năm 2021.

Giảng viên Jason Ramsay đánh giá Bellingham là học viên gương mẫu, cân bằng giữa việc học, lịch thi đấu dày đặc. Tiền vệ này cũng đạt kết quả cao nhất trong chương trình BTEC, cho thấy sự nghiêm túc, kỷ luật trong học tập.

Tương tự, dù thường xuyên phải nghỉ học để tập luyện và thi đấu, Bukayo Saka vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc trong thời gian theo học tại Greenford High School.

Trước khi rời trường vào năm 2018 để tập trung cho bóng đá chuyên nghiệp, anh đã đạt 4 điểm A* và 3 điểm A trong kỳ thi GCSE - chứng chỉ giáo dục phổ thông dành cho học sinh khoảng 16 tuổi tại Anh.

Theo nhà trường, Saka đạt kết quả nổi bật ở các môn Tiếng Anh, Toán, Business Studies, Religious Education và Combined Sciences.

Giáo viên Mark Harvey nhận xét anh là "học sinh kiểu mẫu", luôn khiêm tốn, lễ phép, có mối quan hệ tốt với thầy cô và bạn bè. Ông còn mô tả Saka là "Mr Squeaky Clean", hàm ý một học sinh gương mẫu, không có bất kỳ điều tiếng hay vi phạm kỷ luật nào.

Những phẩm chất đó đã góp phần giúp Saka phát triển toàn diện, trở thành hình mẫu về sự kết hợp giữa học vấn và bóng đá chuyên nghiệp.

Đội trưởng Harry Kane cũng có thời đi học đáng chú ý. Anh từng theo học tại Chingford Foundation School ở đông bắc London - ngôi trường là nơi đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Anh, trong đó có David Beckham.

Theo ITV News, giáo viên Dennis McElligot - người từng giảng dạy Kane - nhận xét anh là học sinh chăm chỉ, lễ phép, khiêm tốn và luôn nghiêm túc trong học tập. Dù điềm đạm trong lớp học, Kane lại thể hiện tinh thần cạnh tranh và ý chí chiến thắng rất mạnh mẽ trên sân bóng.

Đến nay, Chingford Foundation School vẫn xem Kane là một trong những cựu học sinh tiêu biểu. Hình ảnh cùng áo đấu có chữ ký của anh được trưng bày tại trường, còn các giáo viên thường lấy câu chuyện của Kane làm ví dụ về tinh thần kỷ luật, sự chăm chỉ và lòng kiên trì

Marcus Rashford theo học tại Button Lane Primary School trước khi tiếp tục chương trình phổ thông tại Ashton-on-Mersey School, song song với quá trình đào tạo ở học viện Manchester United.

Dù sớm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, anh vẫn hoàn thành việc học trong thời gian còn là cầu thủ trẻ. Theo BBC, Rashford từng được hưởng chương trình bữa ăn miễn phí dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chính trải nghiệm ấy đã thôi thúc tiền đạo người Anh phát động chiến dịch vận động Chính phủ Anh duy trì chương trình bữa ăn miễn phí cho học sinh nghèo trong đại dịch Covid-19, góp phần mang lại hỗ trợ cho hàng triệu trẻ em trên cả nước.

Các giáo viên tại trường cũ nhớ về Rashford như một học sinh điềm đạm, khiêm tốn và có tinh thần trách nhiệm. Hành trình học tập của anh được cho là góp phần hình thành những giá trị mà tiền đạo này theo đuổi cả trong và ngoài sân cỏ.

Noni Madueke từng theo học tại Whitgift School, một trong những trường tư thục danh tiếng của Anh với lịch sử hơn 400 năm, nổi bật bởi chương trình giáo dục chú trọng phát triển song song giữa học thuật và thể thao.

Trong thời gian học tại đây, anh vừa hoàn thành chương trình văn hóa, vừa phát triển sự nghiệp bóng đá trước khi gia nhập học viện của Tottenham Hotspur.

Whitgift School cũng là cái nôi của nhiều cầu thủ chuyên nghiệp như Callum Hudson-Odoi và Victor Moses.

Khi Madueke được triệu tập lên đội tuyển Anh, nhà trường đã vinh danh anh là một trong những cựu học sinh tiêu biểu, xem thành công của tiền vệ này là minh chứng cho môi trường giáo dục khuyến khích học sinh phát triển toàn diện cả về học tập lẫn thể thao.