Real Madrid hành động với Vinicius

Real Madrid đang đẩy nhanh kế hoạch giữ chân hàng loạt trụ cột, đặc biệt là Vinicius, nhằm ổn định lực lượng cho những mùa giải tới.

Real ưu tiên đàm phán với Vinicius.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội chủ sân Santiago Bernabeu sẽ ưu tiên giải quyết các bản hợp đồng gia hạn ngay trong tuần tới. Đáng chú ý, ban lãnh đạo Real Madrid muốn tiến hành mọi cuộc đàm phán một cách kín đáo. Thay vì công khai danh tính các cầu thủ đang thương thảo, "Los Blancos" sẽ chỉ đưa ra thông báo khi các bên đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trường hợp của Vinicius Junior là đặc biệt nhất. Tiền đạo người Brazil vẫn là cái tên thu hút sự quan tâm đặc biệt khi hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau. Suốt nhiều tháng qua, quá trình gia hạn giữa hai bên liên tục trở thành chủ đề nóng trên truyền thông.

AS cho hay Real Madrid sẽ sớm nối lại các cuộc đàm phán với đại diện của Vinicius trong vài ngày tới, với mục tiêu sớm chốt tương lai của ngôi sao được xem là hạt nhân trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng.

Trong khi đó, tình hình của Aurelien Tchouameni khả quan hơn nhiều. Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết tiền vệ người Pháp đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến năm 2031 và chỉ còn chờ ngày chính thức công bố.

Ngoài Vinicius và Tchouameni, Real Madrid cũng muốn giữ chân một số cầu thủ có hợp đồng sẽ hết hạn vào năm sau, gồm Brahim Diaz, thủ môn Thibaut Courtois, Thiago Pitarch, Cesar Palacios và David Jimenez.

Ở nhóm cầu thủ còn thời hạn đến năm 2028 như Rodrygo Goes, Eder Militao hay thủ môn trẻ Fran Gonzalez, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện chưa xem việc gia hạn là ưu tiên cấp bách, nhưng vẫn theo dõi sát tình hình để chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo.

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.