Cầu thủ thứ 5 rời Real Madrid

Không thể cạnh tranh với những ngôi sao khác cùng vị trí, hậu vệ Fran Garcia quyết định chia tay Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Garcia gia nhập Real Betis.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Real Betis chi 4 triệu euro để sở hữu Garcia. Ngoài khoản phí chuyển nhượng, Real Madrid cũng cài điều khoản hưởng 50% giá trị của bất kỳ thương vụ bán cầu thủ này trong tương lai.

Về phía Garcia, hậu vệ này đồng ý các điều khoản cá nhân với Betis và sẵn sàng chuyển đến sân Benito Villamarín. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành sự bổ sung chất lượng cho cánh trái của đội ở mùa giải 2026/27.

Trước Garcia, Real Madrid cũng chia tay hàng loạt gương mặt ở kỳ chuyển nhượng hè này gồm Dani Carvajal, Dani Ceballos, David Alaba và Mario Martin.

Việc để Garcia ra đi cũng cho thấy kế hoạch tái thiết vị trí hậu vệ trái của Real Madrid đang được triển khai đúng lộ trình. HLV Jose Mourinho cùng các cộng sự đã xác định Marc Cucurella sẽ là lựa chọn số một ở cánh trái. Trong khi Alvaro Carreras, bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, là phương án dự phòng.

Một hậu vệ trái khác là Ferland Mendy vẫn chưa thể cạnh tranh vị trí khi đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Cầu thủ người Pháp cần thêm thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất trước khi có thể trở lại thi đấu.

Real Madrid đang hướng đến một bộ khung trẻ trung và giàu tính cạnh tranh, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực bằng cách bán những cầu thủ không còn giữ vai trò quan trọng, nhưng vẫn đảm bảo lợi ích lâu dài thông qua các điều khoản chuyển nhượng.

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