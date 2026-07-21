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Thể thao

Pep Guardiola 'gieo sầu' cho tuyển Italy

  • Thứ ba, 21/7/2026 07:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Italy đang nỗ lực thực hiện cuộc cải tổ toàn diện với mục tiêu hàng đầu là huấn luyện viên Pep Guardiola, tuy nhiên ông đã đưa ra câu trả lời đầy dứt khoát.

Pep Guardiola muốn nghỉ ngơi thay vì dẫn dắt tuyển Italy.

Theo ESPN, cuộc trao đổi giữa đôi bên chỉ kéo dài chưa đầy một phút khi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha lên kế hoạch nghỉ ngơi ít nhất một năm sau khi rời Manchester City vào cuối mùa giải 2025/2026.

Bên cạnh Italy, một vài đội tuyển quốc gia cũng tiếp cận nhà cầm quân 55 tuổi nhưng đều nhận được câu trả lời tương tự. Trong đó, Hà Lan dường như cũng bày tỏ sự quan tâm sau khi chia tay Ronald Koeman.

Phía Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) dù tiếp tục đặt niềm tin vào Thomas Tuchel sau World Cup 2026, vẫn để ngỏ khả năng hợp tác với Guardiola trong tương lai. Một số liên đoàn cho biết sẵn sàng chờ đợi vì năm tới không có giải đấu quốc tế lớn.

Tại Italy, công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới đang được dẫn dắt bởi bộ máy lãnh đạo vừa được kiện toàn. Ông Giovanni Malago đắc cử vị trí tân chủ tịch FIGC, trong khi huyền thoại Paolo Maldini đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật. Cựu danh thủ Leonardo cũng được mời làm cố vấn để hỗ trợ quá trình tuyển chọn huấn luyện viên, thay thế cho Gennaro Gattuso vừa từ chức vào tháng 4.

Dù Guardiola là ưu tiên số một, Liên đoàn Bóng đá Italy vẫn đang cân nhắc các phương án dự phòng chất lượng như Andrea Pirlo, Antonio Conte và Roberto Mancini. Việc tìm kiếm một nhà cầm quân đẳng cấp là ưu tiên cấp thiết của FIGC nhằm chấm dứt chuỗi thành tích nghèo nàn vừa qua.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.

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Huy Trưởng

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