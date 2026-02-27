Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.

Nhánh đấu của Liverpool được đánh giá khó thở hơn phía Arsenal.

Ở vòng 1/8, Liverpool chạm trán Galatasaray. Tuy nhiên, thử thách thật sự nằm ở phía trước. Nếu đi tiếp, họ có thể đụng độ PSG hoặc Chelsea tại tứ kết.

Bán kết thậm chí còn khốc liệt hơn khi Real Madrid, Man City hoặc Bayern Munich chờ sẵn. Đây là nhánh đấu quy tụ nhiều nhà vô địch châu Âu trong thập kỷ qua, biến hành trình của thầy trò Arne Slot thành "con đường tử thần".

Trong khi đó, Arsenal nằm ở nhánh còn lại tương đối nhẹ hơn. Đối thủ vòng 1/8 của "Pháo thủ" là Bayer Leverkusen. Tương quan lực lượng và đẳng cấp, đại diện Bundesliga khó có thể sánh được với thầy trò HLV Mikel Arteta. Nếu vượt qua Leverkusen, Arsenal chỉ phải gặp Bodo/Glimt hoặc Sporting Lisbon ở tứ kết.

Dù vậy, nhánh đấu này không hẳn không có chướng ngại vật. Barcelona, Tottenham hay Newcastle United đều hiện diện và có thể tạo nên những cuộc đại chiến ở bán kết. Barcelona với ADN Champions League luôn là ẩn số, còn Tottenham và Newcastle đủ sức gây bất ngờ.

Liverpool rõ ràng đối diện lịch thi đấu khắc nghiệt hơn nhiều so với Arsenal. Nếu xét về lý thuyết, Arsenal ở thế thuận lợi nhất để tiến sâu.

Tuy nhiên, Champions League luôn có bất ngờ. Chỉ một khoảnh khắc xuất thần hay một sai lầm nhỏ cũng đủ đảo chiều mọi dự đoán trên hành trình tới Budapest.

Các trận lượt đi vòng 1/8 đội diễn ra vào ngày 11 và 12/3, và các trận lượt về vào ngày 18 và 19/3. Các đội hạt giống (top 8 ở vòng phân hạng) sẽ được chơi lượt về trên sân nhà.

Hai nhánh đấu ở Champions League mùa này.

