Barcelona đồng ý mua đứt Rashford

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona ra phán quyết về tương lai tiền đạo Marcus Rashford sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng tại La Liga.

Rashford cũng muốn gắn bó với Barcelona.

SPORT cho biết ban lãnh đạo Barcelona quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng được cài sẵn trong hợp đồng cho mượn. Trước đó, đội bóng xứ Catalonia từng nỗ lực đàm phán nhằm giảm mức phí này, song MU từ chối vì cho rằng con số trên là hợp lý với một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Rashford.

Để thương vụ được thông qua, Rashford chấp nhận giảm đáng kể thu nhập. Trước đó, anh hưởng mức lương khoảng 315.000 bảng/tuần tại MU. Khi ký hợp đồng chính thức với Barcelona, con số này dự kiến giảm xuống còn khoảng 190.000 bảng/tuần, phù hợp với cấu trúc lương và các quy định tài chính nghiêm ngặt của La Liga. Được biết, anh sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội chủ sân Camp Nou.

Tiền đạo 28 tuổi gia nhập đội chủ sân Camp Nou theo bản hợp đồng cho mượn từ MU vào mùa hè năm ngoái, trong bối cảnh không còn giữ được vị trí quan trọng tại Old Trafford.

Trong màu áo Barcelona, Rashford chứng minh giá trị bằng 10 bàn thắng và 13 kiến tạo sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường. Phong độ ổn định của anh góp phần giúp Barcelona dẫn đầu La Liga, tạo khoảng cách một điểm so với đại kình địch Real Madrid trong cuộc đua vô địch.

Trong sự nghiệp, Rashford từng giành FA Cup, hai League Cup và Europa League cùng MU, nhưng chưa một lần đăng quang ở giải VĐQG. Nếu Barcelona bảo toàn lợi thế hiện tại, tiền đạo người Anh có cơ hội chạm tay vào danh hiệu vô địch quốc nội đầu tiên trong sự nghiệp.

