Tuyển Đức có thể cân nhắc bỏ World Cup 2026

Truyền thông Đức đang dấy lên những tranh luận đáng chú ý xoay quanh khả năng đội tuyển quốc gia nước này không tham dự World Cup 2026.

Phía Đức không hài lòng với ông Trump về vấn đề Greenland.

Theo tờ BILD, kịch bản tuyển Đức bỏ giải chưa được bàn bạc một cách chính thức, nhưng đã xuất hiện như phương án cuối cùng trong bối cảnh những căng thẳng bên ngoài sân cỏ, liên quan tới vấn đề Greenland của Tổng thống Mỹ, Donald Trump, có nguy cơ tác động đến môi trường bóng đá quốc tế.

Chính trị gia kỳ cựu, ông Jurgen Hardt, cho rằng World Cup vốn là biểu tượng của sự kết nối và tinh thần thể thao toàn cầu. Tuy nhiên, khi các yếu tố bên lề có xu hướng lấn át giá trị cốt lõi ấy, bóng đá không thể đứng ngoài những hệ lụy phát sinh.

Dù vậy, ông nhấn mạnh việc rút lui khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ được xem là lựa chọn bất đắc dĩ, trong trường hợp mọi nỗ lực đối thoại đều không mang lại kết quả tích cực.

Theo BILD, đây là lần đầu tiên một nhân vật có ảnh hưởng tại Đức đề cập trực diện tới khả năng tẩy chay World Cup 2026, dù cách diễn đạt vẫn rất dè dặt. Giới quan sát nhận định phát biểu này phản ánh mối lo ngại chung rằng những biến động bên ngoài có thể làm xói mòn tính trung lập và tinh thần thuần túy của bóng đá.

Kỳ World Cup 2026 đang gây ra nhiều tranh cãi trước khi khởi tranh.

Đáng chú ý, ông Hardt cũng bày tỏ niềm tin rằng các bên liên quan sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, qua đó đảm bảo World Cup 2026 vẫn diễn ra đúng với giá trị vốn có. Đó là một sân chơi thể thao, nơi bóng đá được đặt lên trên mọi khác biệt.

Trong lịch sử, Đức là một trong những đội tuyển có thành tích dự World Cup ổn định nhất. Kể từ khi giải đấu ra đời năm 1930, "Cỗ xe tăng" mới chỉ vắng mặt hai kỳ. Chính vì vậy, bất kỳ khả năng không góp mặt nào của Đức ở World Cup 2026 cũng sẽ là một cú sốc lớn với giải đấu.

Rõ ràng những tranh cãi xoay quanh World Cup 2026 cho thấy giải đấu còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bên ngoài. FIFA sẽ đối mặt với áp lực lớn để đảm bảo rằng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra đúng kế hoạch, suôn sẻ và không bị xáo trộn.