FIFA xem xét luật mới trước World Cup

FIFA đang xem xét hàng loạt thay đổi quan trọng về luật thi đấu và công nghệ trước thềm World Cup, trong đó đáng chú ý nhất là việc mở rộng sử dụng chip gắn trong bóng nhằm hỗ trợ các quyết định của trọng tài.

IFAB - cơ quan làm luật của bóng đá thế giới, có thẩm quyền ban hành, sửa đổi và giải thích Luật thi đấu bóng đá - nhiều khả năng bật đèn xanh cho việc dùng công nghệ “bóng kết nối” để xác định chính xác đội được hưởng phạt góc. Con chip tích hợp trong bóng có thể tự động xác định cầu thủ chạm bóng cuối cùng trước khi bóng ra ngoài, từ đó gửi tín hiệu tức thì cho tổ VAR và trọng tài chính.

Công nghệ này từng được FIFA triển khai tại World Cup 2022 nhằm hỗ trợ các tình huống việt vị sát nút. Nếu được áp dụng cho phạt góc, IFAB cho rằng sẽ không cần thay đổi Luật thi đấu hay quy trình VAR hiện hành, bởi việc sử dụng thuật toán để hỗ trợ ra quyết định đã được cho phép.

Bên cạnh đó, IFAB cũng thảo luận các biện pháp mạnh tay nhằm chống câu giờ. Những đề xuất nổi bật gồm đồng hồ đếm ngược cho ném biên và phát bóng lên, yêu cầu bóng phải được đưa trở lại cuộc chơi trong vòng 5 giây.

Quy định giới hạn thời gian thay người cũng được đưa ra, theo đó cầu thủ rời sân chỉ có tối đa 10 giây để hoàn tất việc thay thế.

Một phương án khác là buộc cầu thủ ra ngoài điều trị chấn thương phải đứng ngoài sân trong 2 phút, trừ trường hợp họ là nạn nhân của pha phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng hoặc thẻ đỏ. Quy định này từng được thử nghiệm tại Arab Cup và được đánh giá là giúp giảm tình trạng lợi dụng chấn thương để kéo dài thời gian.

Cuộc họp sắp tới của IFAB sẽ đặt nền tảng cho Đại hội thường niên, nơi các thay đổi, nếu được thông qua, sẽ chính thức có hiệu lực. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino là người ủng hộ mạnh mẽ việc đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, sau khi luật thủ môn giữ bóng tối đa 8 giây được áp dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong khi đó, Trưởng ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina đặc biệt thúc đẩy việc dùng công nghệ để hạn chế các quyết định phạt góc sai. Dù còn những lo ngại về việc VAR khiến trận đấu kéo dài, FIFA tin rằng tín hiệu tự động từ chip trong bóng sẽ không làm mất thêm thời gian.

Về luật việt vị, IFAB hiện chưa thông qua thay đổi lớn ngay lập tức. Các bên thống nhất tiếp tục thử nghiệm đề xuất của Arsène Wenger, trong đó phương án “việt vị theo thân người” được đánh giá là cân bằng hơn so với ý tưởng “ánh sáng ban ngày” hoàn chỉnh.

Nếu được phê chuẩn, những điều chỉnh này có thể tạo ra thay đổi đáng kể trong cách điều hành và nhịp độ các trận đấu tại World Cup sắp tới.