FIFA được yêu cầu loại Mỹ khỏi World Cup 2026

World Cup 2026 vướng vào những tranh cãi về vai trò chủ nhà của Mỹ, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là trái bóng lăn trên đất Bắc Mỹ.

Mỹ, Canada và Mexico là 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026. Trong số 104 trận đấu của giải, có tới 78 trận gồm toàn bộ vòng knock-out, sẽ diễn ra trên đất Mỹ, biến quốc gia này trở thành trung tâm vận hành chính của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, vai trò chủ nhà của Mỹ đang trở thành đề tài gây tranh cãi. Một nhóm nghị sĩ tại Anh gửi kiến nghị lên các tổ chức thể thao toàn cầu, trong đó có FIFA, kêu gọi xem xét lại tư cách chủ nhà của Mỹ. Theo nhóm này, giải đấu cần được tổ chức trong môi trường ổn định, tôn trọng các chuẩn mực quốc tế và không gây ra những tranh cãi làm ảnh hưởng đến hình ảnh và giá trị của thể thao.

Dù vậy, nếu FIFA thật sự cân nhắc việc loại Mỹ khỏi vai trò chủ nhà, World Cup 2026 sẽ đứng trước nguy cơ rơi vào hỗn loạn. Việc tái phân bổ 78 trận đấu, gồm toàn bộ các vòng đấu loại trực tiếp, chỉ trong vài tháng là nhiệm vụ bất khả thi. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến lịch thi đấu, cơ sở hạ tầng, mà còn tác động lớn tới các đội tuyển, nhà tài trợ và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ở thời điểm hiện tại, FIFA chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về khả năng thay đổi nước chủ nhà. Giới quan sát nhận định rằng kịch bản Mỹ bị tước quyền đăng cai là rất khó xảy ra, bởi quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 đã đi vào giai đoạn cuối, với hàng loạt sân vận động, trung tâm huấn luyện và hệ thống hậu cần được hoàn thiện.

Dù vậy, những tranh cãi xoay quanh World Cup 2026 cho thấy giải đấu còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bên ngoài. FIFA sẽ đối mặt với áp lực lớn để đảm bảo rằng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra đúng kế hoạch, suôn sẻ và không bị xáo trộn.