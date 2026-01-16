Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA được yêu cầu loại Mỹ khỏi World Cup 2026

  • Thứ sáu, 16/1/2026 06:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

World Cup 2026 vướng vào những tranh cãi về vai trò chủ nhà của Mỹ, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là trái bóng lăn trên đất Bắc Mỹ.

Mỹ, Canada và Mexico là 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026. Trong số 104 trận đấu của giải, có tới 78 trận gồm toàn bộ vòng knock-out, sẽ diễn ra trên đất Mỹ, biến quốc gia này trở thành trung tâm vận hành chính của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, vai trò chủ nhà của Mỹ đang trở thành đề tài gây tranh cãi. Một nhóm nghị sĩ tại Anh gửi kiến nghị lên các tổ chức thể thao toàn cầu, trong đó có FIFA, kêu gọi xem xét lại tư cách chủ nhà của Mỹ. Theo nhóm này, giải đấu cần được tổ chức trong môi trường ổn định, tôn trọng các chuẩn mực quốc tế và không gây ra những tranh cãi làm ảnh hưởng đến hình ảnh và giá trị của thể thao.

Dù vậy, nếu FIFA thật sự cân nhắc việc loại Mỹ khỏi vai trò chủ nhà, World Cup 2026 sẽ đứng trước nguy cơ rơi vào hỗn loạn. Việc tái phân bổ 78 trận đấu, gồm toàn bộ các vòng đấu loại trực tiếp, chỉ trong vài tháng là nhiệm vụ bất khả thi. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến lịch thi đấu, cơ sở hạ tầng, mà còn tác động lớn tới các đội tuyển, nhà tài trợ và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ở thời điểm hiện tại, FIFA chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về khả năng thay đổi nước chủ nhà. Giới quan sát nhận định rằng kịch bản Mỹ bị tước quyền đăng cai là rất khó xảy ra, bởi quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 đã đi vào giai đoạn cuối, với hàng loạt sân vận động, trung tâm huấn luyện và hệ thống hậu cần được hoàn thiện.

Dù vậy, những tranh cãi xoay quanh World Cup 2026 cho thấy giải đấu còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bên ngoài. FIFA sẽ đối mặt với áp lực lớn để đảm bảo rằng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra đúng kế hoạch, suôn sẻ và không bị xáo trộn.

Cơn sốt chưa từng có ở World Cup 2026

FIFA vừa công bố con số gây choáng khi hơn 500 triệu lượt đăng ký mua vé World Cup 2026 được gửi về trong đợt bốc thăm ngẫu nhiên kéo dài một tháng.

16 giờ trước

Neymar hạ mình ở tuyển Brazil

Tương lai của Neymar trong màu áo đội tuyển Brazil đang nhận được nhiều sự quan tâm khi World Cup 2026 đến gần.

18:23 11/1/2026

World Cup 2026 chao đảo

Những diễn biến căng thẳng liên quan đến một chiến dịch đặc biệt của Mỹ tại Venezuela tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội, và đặt FIFA vào tình thế nhạy cảm trước World Cup 2026.

13:00 5/1/2026

World Cup 2026 FIFA World Cup 2026

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

