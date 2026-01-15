Cơn sốt chưa từng có ở World Cup 2026

FIFA vừa công bố con số gây choáng khi hơn 500 triệu lượt đăng ký mua vé World Cup 2026 được gửi về trong đợt bốc thăm ngẫu nhiên kéo dài một tháng.

World Cup 2026 có số lượng vé đăng ký cao kỷ lục.

Giai đoạn đăng ký diễn ra từ ngày 11/12 đến 13/1, sau khi FIFA công bố lịch thi đấu và kết quả bốc thăm vòng bảng. Theo FIFA, người hâm mộ từ toàn bộ 211 Liên đoàn thành viên đều tham gia đăng ký, trong đó 3 nước chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada nằm trong nhóm có nhu cầu cao nhất, bên cạnh các quốc gia có truyền thống bóng đá mạnh như Đức, Anh, Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina và Colombia.

Trận đấu được săn vé nhiều nhất ở đợt này là màn so tài giữa Colombia và Bồ Đào Nha tại Miami ngày 27/6. Những trận khác cũng tạo ra cơn sốt bao gồm Mexico gặp Hàn Quốc tại Guadalajara, trận chung kết diễn ra ở New Jersey ngày 19/7, trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi tại Mexico City, cùng một trận vòng 32 đội tại Toronto ngày 2/7, nơi nhiều khả năng có sự góp mặt của Bồ Đào Nha hoặc Colombia.

Trước đó, FIFA bán khoảng 2 triệu vé trong các đợt mở bán sớm và hiện còn khoảng 4 đến 5 triệu vé cho toàn bộ 104 trận đấu. Do mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu từ 1 đến 4 vé, số lượt đăng ký hơn 500 triệu lượt đồng nghĩa với nhu cầu thực tế vượt một tỷ vé.

FIFA cho biết người mua sẽ nhận thông báo kết quả từ ngày 5/2. Những người không trúng vé vẫn còn cơ hội ở giai đoạn bán cận giải theo hình thức "ai nhanh tay người đó được". World Cup 2026 sẽ khai mạc ngày 11/6 tại Mexico City và khép lại ngày 19/7 tại New Jersey, hứa hẹn trở thành giải đấu được quan tâm nhất lịch sử bóng đá.